2018-08-16T11:16:08+03:00
Происшествия

Судовладелец бросил ростовских моряков на аварийном корабле в Стамбуле

Работники теплохода не могут получить свои деньги и вернуться на родину
Илья БОГОМОЛОВ
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Теплоход «Streamline» (IMO 8866711, флаг Коморских островов). Фото: @Aleksander, MarineTraffic.comТеплоход «Streamline» (IMO 8866711, флаг Коморских островов). Фото: @Aleksander, MarineTraffic.com
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В порту Стамбула уже третий месяц находятся в сложной ситуации ростовские моряки. Экипаж судна "Streamline", которое ходит под флагом Комодских осторов, оказался брошен своим судовладельцем вместе с кораблем. Люди сидят на борту без зарплаты и возможности вернуться домой. 15 августа Российский профсоюз моряков обратился Генеральное консульство РФ в Турции в надежде, что это заставит хозяина корабля выйти на связь. Последний "молчит" уже 12 дней.

– Мы получили ответ из консульства – там ситуацию поставили на контроль, - рассказал технический инспектор труда Азово-Донской территориальной организации РПСМ Александр Рубцов. - Теперь вариантов развития "сюжета" несколько: либо моряки получают долги и репатриируются с помощью страховых свидетельств, которые, к слову, на судне есть, либо судовладелец выходит на связь и самостоятельно решает проблемы экипажа, либо судно арестовывают и продают в счет погашения долгов.

В организации пояснили, что судовладелец бросил экипаж теплохода "Streamline" на рейде в порту Стамбула, где корабль должен был встать на ремонт (судно находится в аварийном состоянии), и перестал выходить на связь. На борту находятся двенадцать человек, девять из которых – члены профсоюза. Зарплату они не получали с 3 июня, долг перед моряками уже превышает 36 тысяч долларов США. Вода и продукты на судне еще имеются, но как будет развиваться ситуация - пока непонятно.

– Мы пытаемся дозвониться до судовладельца, но все попытки оказываются тщетными. С экипажем "Streamline" мы связываемся каждый день, - добавил Александр Рубцов. - Если компания и дальше решит отсиживаться в тени, судно задержат портовые власти, после его оценят и продадут в счет погашения долга. Но все мы знаем, что это процедура не быстрая. А с учетом состояния судна – и не самая безопасная.

И это уже не первая подобная ситуация в истории данного корабля. Предыдущий экипаж теплохода оказался брошен летом 2017 года, когда судно стояло на ремонте в Херсоне. Заработной платы моряки не видели четыре месяца, долг составлял 90 тысяч долларов. Семь из двенадцати моряков заключили с работодателем мировое соглашение и дожидаются выплаты денег уже на берегу, но пока ничего не получили. Хозяин теплохода Виктор Скрипкин передал его другому судовладельцу из Азербайджана, который и набрал нынешнюю команду.

В отечественном профсоюзе морякам уже настоятельно советуют не связываться со злополучным судном – вне зависимости от владельца, ситуация на борту "Streamline" не меняется.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ростовские моряки объявили акцию протеста в порту Турции из-за многомесячной задержки зарплаты

Экипаж грузового судна Whitebox Volga (порт приписки — Таганрог), в состав которого входят трое моряков из Ростовской области, объявил бессрочную акцию протеста в турецком порту Тузла из-за невыплаты заработной платы на протяжении примерно полугода. (подробнее)

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