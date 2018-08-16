В Турции из-за поломки двигателя совершил экстренную посадку Boeing, летевший из Туниса в Ростов-на-Дону

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-16T16:14:45+03:00

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На запасном аэродроме турецкой Антальи в четверг, 16 августа, совершил экстренную посадку Boeing-737, летевший чартерным рейсом из Монастира (город на центральном побережье Туниса) в Ростов-на-Дону, сообщил источник "КП" в аэропорту "Платов".

- Во время полета над Турцией, датчики проинформировали экипаж о поломке одного из двигателей, - отметил собеседник «КП» - Ростов-на-Дону». - Командир "Боинга" принял решение не рисковать и запросил посадку в ближайшей воздушной гавани, которой оказалась Анталья. На борту судна находились 164 пассажира — в основном, туристы, возвращавшиеся с отдыха домой. По имеющимся у нас сведениям, никто не пострадал, посадка прошла в штатном режиме.

О произошедшем инциденте известно в российском генконсульстве, которое занимается дипломатическими вопросами, возникшими вследствие ЧП.

- Неисправный борт не полетит, поломка не позволит ему выполнять полет, вместо него пассажирам будет предоставлен другой лайнер, - рассказал источник.

Официальных комментариев по инциденту от авиаперевозчика пока не поступало, данных о том, когда вылетит и, соответственно, прибудет в Ростов-на-Дону запасной борт, также нет.

Между тем, по информации собеседника в аэропорту "Платов", самолет вылетел из Монастира в 08.12, экстренная посадка в Анталье произошла в полдень, а прибытие в Ростов-на-Дону резервного борта ожидается после шести вечера.

По факту ЧП будет проведена проверка компетентными службами.