С «Комсомолкой» всегда клево!

СЕГОДНЯ 11:12 2018-08-17T11:08:56+03:00

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Теплый субботний денек 11 августа наши самые активные читатели провели на природе - для заядлых любителей посидеть на берегу реки с удочкой мы провели фестиваль семейной рыбалки. Праздник прошел на базе отдыха «Южный полюс».

На Дону рыбалка - традиционно любимое занятие, так что 15 команд приняли участие непосредственно в ловле. А всего для участия в нашем фестивале зарегистрировались более 120 человек!

Самое азартное действо развернулось возле водоема - рыболовное соревнование стартовало в 9.00 и завершилось в 12.00. Немного портил планы небольшой ветерок, но тем интереснее было обойти соперников!

Пока рыбаки ловили рыбу, для гостей мы подготовили насыщенную программу. «Комсомольская правда» - газета и радио (89,8 FM) для всей семьи, мы чтим семейные традиции и всегда радуем на таких мероприятиях различными конкурсами, шоу-программой, сюрпризами и подарками. А помогали нам в этом наши замечательные партнеры.

Главный приз для федерального розыгрыша предоставил генеральный спонсор фестиваля семейной рыбалки компания «AL-KO KOBER GROUP» - производитель садовой техники, систем вентиляции и кондиционирования, автомобильных комплектующих. А именно: сертификат на покупку садовой техники на сумму 200 000 рублей. Его получит тот, кто по итогам аналогичных фестивалей в разных городах России поймает самую тяжеловесную рыбу.

Кроме того, наш фестиваль поддержал и еще один партнер - Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод (входит в Группу компаний «ЛокоТех»). РЭРЗ - не только одно из старейших российских предприятий железнодорожной отрасли, чья история насчитывает почти полтора века, но и третье по объемам ремонта тягового подвижного состава в стране. Завод выпускает продукцию, которая используется по всей России, а также ремонтирует узлы и агрегаты для машин, работающих в странах СНГ. Сотрудники предприятия дружной командой приняли участие в нашем фестивале.

Дружная команда Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода (входит в Группу компаний «ЛокоТех») показала сплоченность, смекалку, успешно участвуя во всех конкурсах.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

По итогам фестиваля семейной рыбалки команда Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода (входит в Группу компаний «ЛокоТех») стала одним из победителей, заняв почетное второе местоФото: Юлия ЛАНДЫШ

Свои призы для участников фестиваля предоставила и судоходная компания «ДонТур», которая принимает на борт прогулочных теплоходов и катеров всех, кто желает пройти вверх и вниз по Дону, посетить пляжи или экскурсию в Старочеркасск.

Александра и Елизавета рассказали участникам фестиваля семейной рыбалки об увлекательных путешествиях на воде и наградили победителей розыгрыша Сертификатами Судоходной компании «ДонТур»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Увлекательный интерактив ожидал гостей фестиваля от нашего партнера - компании "СиЭс Медика Ростов-на-Дону" (официального представителя OMRON в России), которая является мировым лидером в производстве медицинского оборудования для профилактики, контроля и лечения гипертонии, астмы, диабета и ожирения. Приборы OMRON - это тонометры, небулайзеры, электронные термометры, а также жироанализаторы, шагомеры, электронные массажеры и другие. С помощью жироанализатора OMRON на нашем фестивале можно было определить индекс массы тела и проверить, в норме ли содержание жира в организме.

Участники фестиваля определяют индекс массы тела с помощью жироанализатора OMRON.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Победитель в номинации « самая длинная рыба» получил памятный подарок от ИД «Комсомольская правда» и компании "СиЭс Медика Ростов-на-Дону" (официального представителя OMRON в России)Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Семья Чумаченко – победитель в номинации «Самая первая рыба»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Желающие измерили свое артериальное давление и другие показатели здоровья, которые можно контролировать медицинской техникой OMRON. Компания стремится улучшить качество жизни каждого человека, предоставляя клинически проверенное, инновационное медицинское оборудование для мониторинга здоровья, терапии и профилактики заболеваний. OMRON - это здоровье в каждый дом!

О здоровье людей заботится и другой наш давний партнер - сеть медицинских лабораторий «ИНВИТРО». Компания предлагает более 1 700 видов лабораторных анализов и услуги диагностики. На фестивале рыбалки от «Инвитро» был объявлен конкурс детского рисунка на тему: «Моя здоровая семья на рыбалке». Ребята охотно взялись за фломастеры и очень скоро получили в награду за свое старание - яркие пляжные коврики.

Конкурс детского рисунка от "ИНВИТРО" - "Моя здоровая семья на рыбалке"Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Представители сети медицинских лабораторий "ИНВИТРО" раздавали гостям праздника полезные книги об интересных фактах из медициныФото: Юлия ЛАНДЫШ

Пять победителей конкурса детского рисунка и юный участник, который поймал самую первую рыбу, получили памятные подарки от "ИНВИТРО"Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Взрослые группы поддержки наших рыбаков тоже участвовали в конкурсах и получали подарки - с пустыми руками никто не остался!

После трех часов напряженной ловли участников ожидали контрольное взвешивание и награждение победителей.

Судьей и главным контролером наших соревнований по традиции выступил рыбак с большим стажем и по совместительству дядя двукратного олимпийского чемпиона по современному пятиборью Юрий Андреевич Моисеев.

- Сегодняшняя рыбалка меня как рыбака с многолетним стажем очень порадовала, - рассказал Юрий Андреевич. - В такую погоду и в людном месте ловить рыбу очень сложно. К тому же на дне лежал трос, и забросить далеко у многих не получалось. Но профессионалы себя все равно показали! Было видно по снастям и по тому, как они этим пользовались. Меня восхитил один пацаненок лет 8-9, который настолько ловко управлялся со спиннингом в такой сильный ветер, что и не каждый взрослый сможет! Мне было приятно на это смотреть.

На контрольном взвешивании и обмере выяснилось, кому же из рыбаков-участников повезло больше всех. Самой увесистой рыбкой оказался лещ, которого не стыдно и на стол гостям подать!

Он-то и стал претендентом на федеральный приз. После оценки результатов все победители получили достойные подарки от партнеров.

Семья Гвоздевых – претендент на федеральный приз от компании «AL-KO KOBER GROUP» и призер по общему весу.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

А в конце праздника всех ожидало самое интересное - розыгрыш призов от «Комсомолки». Для участия в нем нужно было приобрести на стойке «Комсомольской правды» свежий выпуск газеты. Все они были пронумерованы, и счастливчиков мы определяли с помощью лотереи. Они получили 10 билетов в Трогательный зоопарк и 7 подарочных сертификатов «Прогулка на теплоходе» от компании «ДонТур».

Ну, а если вы пропустили нашу рыбалку, не расстраивайтесь. Просто следите за предстоящими событиями с помощью газеты «Комсомольская правда»! Все самое интересное и важное можно прочесть в ежедневных выпусках во вторник, среду и пятницу, а также в среду в любимой «толстушке». И встретимся на следующем празднике!

Благодарим за предоставление призового фонда партнеров: «Автодор-Платные Дороги», Кока-Кола ЭйчБиСи Россия, Пивзавод «Южная Заря 1974», Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод ( входит в Группу компаний «ЛокоТех»), "СиЭс Медика Ростов-на-Дону" (официального представителя OMRON в России), сеть медицинских лабораторий «ИНВИТРО», Судоходную компанию «ДонТур».