Становление мегаполиса: законопроект о статусе административного центра для Ростова-на-Дону будет доработан

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-17T12:23:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Законопроект под названием «О статусе административного центра Ростовской области», принятый донским парламентом в первом чтении на заключительном, 57-м по счету, заседании Законодательного собрания, настолько, судя по всему, зацепил общество, что дискуссии по нему продолжаются, не стихая.

В четверг, например, тему обсуждали на общественных слушаниях — в максимально широком формате — с участием и самих, конечно, разработчиков, и депутатов разных уровней, и представителей исполнительной власти области и города, и общественных палат, и даже студентов.

СТАТУС НЕ «ОСОБЫЙ», НО ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ

Эта идея об «административном центре», к слову, имеет немалую историю — и около двадцати лет уже ее пытаются претворить в жизнь, начиная примерно с 1996-го, когда принимался Устав Ростовской области. Затем еще несколько раз к ней подступались законодатели, но вот до конкретного результата дело дошло только сейчас.

- Ранее эта идея не нашла нужного уровня политической поддержки, но теперь, когда она, наконец, была оказана губернатором, законопроект и был внесен на рассмотрение, - объясняет спикер ЗС РО Александр Ищенко, который, к слову, был одним из первых инициаторов разработки этого закона. - С одной стороны, в проекте ничего нового как бы и нет. В нем прописано, во-первых, подтверждение статуса региональной столицы, во-вторых, определение объема полномочий и, в-третьих, указание на то, как регион должен помогать городским властям.

Прежде всего, по его словам, будет юридически признан факт исполнения Ростовом-на-Дону дополнительных полномочий — и, как следствие, дополнительной финансовой нагрузки. А область, которая, в общем-то, и не против помогать в этих делах своему главному городу, но не имеет прямых механизмов, соответственно, получит законодательно установленную возможность софинансировать реализацию конкретных программ — направленных, например, и на развитие дорожной и транспортной инфраструктур, и на сохранение исторического облика города

- Ясно одно: с принятием закона круг возможностей расширится, - полагает председатель ЗС РО. - Для меня же, как ростовчанина, который любит свой город, важно, чтобы областные власти взяли на себя значительную часть расходов по сохранению исторического облика Ростова, поскольку сам он это не потянет. Ведь сегодня, если исторический памятник областного значения находится в собственности муниципалитета, расходы на его содержание полностью ложатся на городскую казну, а средств-то зачастую не хватает. При этом всем очевидно, что с каждым годом мы утрачиваем исторический центр. Этот процесс необходимо остановить. Убежден, что одним из действенных инструментов решения данной задачи станет новый закон.

ГОРОДА И РАЙОНЫ, ГОТОВЬТЕСЬ — АГЛОМЕРАЦИИ ВАМ В ПОМОЩЬ!

Вице-спикер ЗС РО Ирина Рукавишникова, возглавляющая комитет по законодательству в донском парламенте, в свою очередь подчеркивает, что законопроект, помимо всего прочего, отражает еще и статус Ростова-на-Дону как центра Ростовской агломерации.

- То есть его нужно рассматривать в привязке с еще одним будущим нормативным актом — об агломерациях в Ростовской области, который также был принят в первом чтении (его общественное обсуждение запланировано на 23 августа. - прим. ред.), - говорит Рукавишникова. - Таким образом, в соответствии с федеральной повесткой дня, мы движемся к созданию крупных агломерационных центров, которые будут притягивать к себе дополнительное финансирование для своего развития. Что касается Ростова-на-Дону, то у него есть потенциал, чтобы стать по-настоящему крупным мегаполисом, и для этого мы должны создать все необходимые условия.

Городские власти, кстати, откровенно признают: у южной столицы (не будем забывать, что Ростов-на-Дону еще и административный центр Южного федерального округа, где сосредоточены многие структуры федерального подчинения) есть немало амбициозных планов, однако без поддержки — в первую очередь, конечно, финансовой — добиться их будет маловероятно.

ВСЕ МНЕНИЯ БУДУТ УЧТЕНЫ КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ

Собственно, ничего удивительного в том, что идут эти самые широкие обсуждения, нет: областной парламент принял оба законопроекта только в первом чтении — и, пока они дойдут до второго, окончательного варианта, будут вноситься корректировки, с учетом мнений, инициатив, предложений. Часть из них, тем временем, уже была высказана в ходе общественных слушаний.

Руководитель акселератора Южного IT-парка (Региональная корпорация развития) Андрей Батрименко, допустим, предложил закрепить за Ростовом-на-Дону задачу по созданию единого информационного пространства в Ростовской области.

А гендиректор Агентства инвестиционного развития Игорь Бураков отметил, что южной столице уже попросту «стало тесно и сложно развиваться, а нынешние административные границы города являются тормозом развития экономики всей Ростовской области».

- Расти очень просто, - убежден Бураков. - Сегодня мир наиболее динамично развивается в мегаполисах. С точки зрения экономики главным недостатком России сегодня является не огромная ее территория, а то, что у нас в стране всего два мегаполиса – Москва и Санкт-Петербург. России надо срочно развить новые мегаполисы. И Ростов-на-Дону, Ростовская агломерация – это на самом деле первый кандидат на то, чтобы стать третьим мегаполисом в стране. Ростов – это не тот город, который стягивает сегодня все деньги из области и их проедает, а наоборот – он зарабатывает деньги для всей Ростовской области.

Спикер ЗС РО Александр Ищенко заверил, что все поступившие замечания будут обобщены и учтены при рассмотрении законопроекта ко второму чтению:

- Мы с огромным вниманием отнесемся к каждой поправке, которая поступит в адрес Заксобрания, - подчеркнул он. - Уверен, что реализация этого закона после его принятия в окончательной редакции будет полезна не только Ростову и его жителям, но и всего донского региона.