Лечение онкологии: известные клиники Израиля для ростовчан

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-17T16:48:18+03:00

Робот-хирург Да Винчи пришил снятую с виноградины кожицу обратно с помощью хирургических иглы и нити. Видео сделано, чтобы показать способность робота делать сложнейшие операции с ювелирной точностью. Скриншот из видео: https://www.youtube.com/watch?v=v1U2ruHU9iY

Если отдых зимой ростовчане планируют летом, то у медицинского туризма нет горячих сезонных продаж. Решения о транспортировке пациентов в зарубежную клинику зачастую принимают за считанные часы

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В сентябре прошлого года в Ростовскую область и Краснодар приезжал президент Ассоциации медицинского туризма Израиля Марк Каценельсон. И он увидел хорошие перспективы развития этой отрасли на юге России.

Речь идет не только о транспортировке пациентов, но и об обмене опытом между специалистами государственных и частных клиник разных стран.

Но если ростовские врачи стремятся повысить свою квалификацию в сфере офтальмологии, стоматологии и пластической хирургии, то пациенты отправляются за границу, когда российская медицина не имеет возможности помочь. Это онкология, операции на головном мозге, трансплантация, эндопротезирование суставов и др.

Эффективное лечение: три известные клиники Тель-Авива

Большинство россиян, отправляясь на лечение за границу, выбирают израильские клиники. Неудивительно, ведь в той же клинике Ассута в Тель-Авиве пациентов, полностью излечившихся от онкологии, на 30% больше, чем в России и странах СНГ.

Из Ростова-на-Дону организуют медицинские туры в известные израильские клиники, включая частный хирургический центр Ассута, третью по величине в Израиле клинику Ихилов и самую крупную на Ближнем Востоке университетскую клинику Шиба. Отделения всех этих клиник есть в Тель-Авиве и других городах Израиля.

Израиль стабильно лидирует во многих сферах медицины. Израильские хирурги проводят ежегодно по 100 тыс. хирургических операций, в том числе с использованием электронного скальпеля, кибер-ножа и радиохирургической системы «Новалис». Эту систему стереотаксической хирургии применяют при опухолях головного мозга, злокачественных и доброкачественных опухолях основания черепа для однократного облучения или проведения радиотерапии.

Диагностика в клинике Ассута (г. Тель-Авив, 11 филиалов в разных городах)

- Обследование в отделении онкологии - от $2800;

- Обследование в отделениях нейрохирургии, кардиологии,

урологии, гинекологии - $2200 - $2500.

Лечение в клинике Ассута

- Более 50 видов онкологии, в том числе меланомы, саркомы, лейкоз, рак кости, рак щитовидной железы, головного мозга, саркомы мягких тканей и др.;

- Хирургия и сосудистая хирургия, в том числе лечение аневризма, атеросклероза, тромбоза;

- Нейрохирургия, операции на мозге.

Диагностика в клинике Шиба (г. Тель-Авив, Тель Ха-Шомер) - самая крупная государственная больница на Ближнем Востоке

- Первичная консультация, развернутые анализы крови, анализы на гормоны щитовидной железы, УЗИ-обследование и томография (ПЭТ КТ, МРТ или КТ) - от $1800-1900.

Лечение в клинике Шиба

- Удаление злокачественной опухоли молочной железы - $6200 - $12000, злокачественной опухоли щитовидной железы - $ 6200 - $10000, злокачественной опухоли мочевого пузыря, опухоли простаты - $6000-$8000;

- Облучение одного участка - $195.

Диагностика и лечение в клинике Ихилов/Тель-Авивский медцентр Сураски (Ихилов)

- Государственная клиника;

- Самое современное оборудование: линейные ускорители «Новалис», роботизированная хирургия с использованием системы «Да Винчи»;

- В числе первых внедряют все инновации в сфере радиотерапии, брахитерапии, химиотерапии;

- Работают по прейскуранту министерства здравоохранения Израиля.

Робот-хирург Да Винчи зашивает виноградинку.Робот-хирург Да Винчи пришил снятую с виноградины кожицу обратно с помощью хирургических иглы и нити. Видео сделано, чтобы показать способность робота делать сложнейшие операции с ювелирной точностью

Что важно знать при выборе клиники?

- Можно записаться на лечение без посредников - через форму обратной связи на официальном сайте клиники.

- Не оказывают услуги поиска жилья и организации трансфера (доставки из аэропорта в гостиницу или клинику).

- Предоставляют русскоязычного специалиста, который ведет пациента с момента подачи заявки на официальном сайте клиники до завершения лечения.

Через специалиста клиники можно выбрать варианты обследования и лечения, составить предварительную смету, подготовить все необходимые документы для поездки в клинику.

При выборе государственной клиники важно знать:

- Прежде чем ехать на лечение в Израиль, обязательно дождитесь официального предложения от клиники (тем более, если клиника государственная).

- Стоимость услуг в государственной клинике на 25-30% ниже, чем те же услуги, заказанные через компанию-посредника.

- Много нюансов с оформлением в клинику, которые сложно решить, отправляясь самостоятельно.

- Выбирайте только проверенные компании, организующие лечение за границей.