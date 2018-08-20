2018-08-20T11:37:07+03:00
Общество

От левого берега Дона до Сеула через Прагу: вдохновляющая история поп-певицы из Ростова-на-Дону, музыка которой не знает географии

Лиза Харитонова
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Фото из архива AnDy DarlingФото из архива AnDy Darling
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https://www.youtube.com/watch?v=2DzIuJgUPyA

Кажется, стереотипы о музыкальной индустрии записаны у нас где-то на подкорке. Вот лишь некоторые из них: «в шоу-бизнесе без связей никуда», «выходцам из регионов международная сцена не по зубам». А ведь обратных доказательств немало: молодые российские исполнители создают конкурентный материал. Некоторыми интересуются записывающие рекорд-студии, попадание к которым уже можно считать признанием.

Сегодня мы подготовили для вас материал об Анастасии Дунаевой (AnDy Darling) - 22-летней исполнительнице и авторе песен из Ростова-на-Дону, которая успела пожить в четырех странах и в каждой из них найти аудиторию для своих песен.

Сначала церковь, потом «Амфетамин»

Нет, это не о сложном переходном возрасте. А о музыке… православной! Слушая сегодняшний Настин дэнс-поп с отсылками к дабстепу, сложно представить, что все начиналось с песнопений. В восемь лет Настя присоединилась к церковному хору при Ростовской консерватории и объездила с ним половину Европы. Параллельно училась играть на фортепиано и уже писала свои песни. «Take me away», «Loud», «Freak», «Scare» под ником AnDy Darling можно найти «ВКонтакте». Написаны они еще подростком, но, на удивление, наивными не кажутся. А качество звука приятно удивляет.

Концерт в Rock Cafe в Праге (Чехия). Фото: Дарья Булавина

Концерт в Rock Cafe в Праге (Чехия). Фото: Дарья Булавина

«Все, что я хочу - это просто танцевать...» - а это уже из «Амфетамина» - последней работы Насти. Заразительный сингл разлетелся по интернету сразу же после того, как был опубликован на страницах певицы в соцсетях: за три дня его прослушали и, наверняка, тоже «захотели танцевать» 50 тысяч пользователей.

Промо-фотография в поддержку дебютно русскоязычного трека "Амфетамин". Фото: Klumsy

Промо-фотография в поддержку дебютно русскоязычного трека "Амфетамин". Фото: Klumsy

Ритмичный трек с провокационным названием так и напрашивается в плейлист клубных диджеев, состоящий из кого-то типа IOWA и Ивана Дорна. Запоминается он, кстати, так же легко, как и песни последнего.

Любовные послания и миллионы на Youtube

Если вы наберете в интернете название известной группы «Валентин Стрыкало» и немного прокрутите мышкой вниз, то, скорее всего, найдете и Настино видео. В то время, пока солист коллектива записывал обращения к Диме Билану и Тимати, Настя объяснялась в «чувствах» к самому Стрыкало в его же манере. Ее песню, шуточный текст про «рубашку в клеточку» и любовный порыв, просмотрами отметили более 220 тысяч человек. Другой Настин ролик - «11 песен за три минуты» - на Youtube набрал миллион триста тысяч кликов. Если размышлять на тему «много это или мало», то привести можно следующий пример: население Ростова-на-Дону - это примерно та же цифра.

Глобальная география

Настина карьера сегодня - это, как минимум, вдохновляющий пример для начинающих авторов, которые сомневаются в своих силах. Ну, и доказательство того, что у музыки нет границ. В 2014-м певица AnDy Darling принимает участие в чешско-словацком «Голосе» (реакцию судей надо видеть!). Через год создает «If I wasn’t drunk I would keep it inside» - абсолютно «фирменно» звучащий сингл, состоящий из соула, r'n'b и сочной электроники. В 2016-м уже выступает в Сеуле на международном конкурсе с кавером на песню «I will survive» и попадает в точку: ей дают третье место.

Перспективы

В продвижении работ Насти не участвуют ни лейблы, ни медиаменеджеры. Ее главным и единственным пока продюсером остается интернет. Но, несмотря на отсутствие промо-поддержки, записанных за последние несколько лет треков (они доступны на Soundcloud и Youtube) хватило для того, чтобы получить положительные рецензии критиков и ряд предложений о работе от команд международного уровня.

Так что, кто знает, в какой стране AnDy Darling запишет следующую песню…

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