Соперница Бузовой рассказала, как назвала дочь от футболиста Тарасова

СЕГОДНЯ 15:09 2018-08-20T15:32:58+03:00

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Месяц назад в семье футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону родилась долгожданная малышка. Если пол ребенка был известен еще во время беременности, то именем счастливые родители не спешили делиться, несмотря на многочисленные вопросы поклонников. Как оказалось, девочку назвали Миланой. Об этом сообщила сама молодая мама на своей странице после того, как малышка прошла обряд крещения в одном из храмов Москвы.

- Сегодня наша Милана приобрела свою Святую покровительницу, - поделилась радостной новостью красавица и модель.

Крестной Миланы стала ее давняя подруга, которая «всю беременность была рядом».

kostenko.94 Сегодня наша Милана приобрела свою Святую покровительницу

Фолловеры тут же кинулись поздравлять звездных родителей. «Пусть ангел бережет малышку», «Поздравляю Милану с таинством крещения», «Растите здоровыми!». Стоит отметить, что в последнее время на странице Анастасии стало заметно меньше негативных откликов поклонников Ольги Бузовой: видимо, не хотят портить настроение молодой мамы, но злопыхатели все-равно находятся. «От москитной сетки еще никто не сварился?» - поинтересовались в комментариях, намекая, что новорожденной душно в коляске. Анастасия не стала отвечать.

Напомним, вторую вице-мисс Россия 2014 Анастасию Костенко считают причиной развода #тарабузиков. В сети неоднократно писали, что девушка якобы стала встречаться с футболистом, когда тот еще был женат. Последовал скандальный развод. Если Тарасов тянуть с новым предложением руки и сердца не стал, то Ольга Бузова до сих пор одна. Делясь своей печалью и переживаниями, она стала мегапопулярной, причем, не как телеведущая, а как певица. Уже год песни Бузовой становятся хитами.

Поклонники певицы ревностно следят за жизнью ее бывшего супруга и возлюбленной. Они вычислили, что пара пошла в ЗАГС, когда Анастасия была беременной, но это не смутило молодых. Вопреки злым комментариям она продолжает делиться снимками счастливой беременности, а затем и рождения малышки.

kostenko.94 И все слова станут такими несерьезными #family

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