К тушению крупного ландшафтного пожара, полыхающего вблизи жилых домов на окраине Ростова-на-Дону, привлекли авиацию

СЕГОДНЯ 15:10 2018-08-20T15:24:31+03:00

Огнеборцам с трудом удалось локализовать его на площади в 5 тысяч кв. метров [фото]

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Для тушения масштабного ландшафтного пожара, вспыхнувшего в понедельник, 20 августа, в районе Ростовского моря, около 10.30 утра, пришлось привлечь спецавиацию.

- Сейчас на месте работают 25 единиц техники и 72 человека личного состава, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - Для ликвидации возгорания привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.

В спасательном ведомстве отметили, что горит трава и камыш, огонь распространился на площади в пять тысяч квадратных метров, локализовать возгорания удалось только спустя четыре часа, но тушение еще продолжается.

Ми-8 пытается сбить пламя с воздуха. Фото: ГУ МЧС по РО.

- Была угроза распространения огня на жилой сектор и дачные дома, но сейчас обстановка под контролем — благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, угроза перехода огня на жилые строения ликвидирована, - заявили в МЧС.

Ранее в ведомстве предупреждали, что в большинстве территорий Ростовской области на ближайшие дни — как минимум до четверга, 23 августа, сохраняется, по данным Гидрометцентра, режим чрезвычайной пожароопасности (5-го класса) — в том числе, непосредственно в самой южной столице.

Дымом заволокло всю округу. Фото: ГУ МЧС по РО.

Спасатели попросили ростовчан быть предельно предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности — в том числе, не разводить огонь на природе и не бросать непотушенные окурки.