К тушению крупного ландшафтного пожара, полыхающего вблизи жилых домов на окраине Ростова-на-Дону, привлекли авиацию
Для тушения масштабного ландшафтного пожара, вспыхнувшего в понедельник, 20 августа, в районе Ростовского моря, около 10.30 утра, пришлось привлечь спецавиацию.
- Сейчас на месте работают 25 единиц техники и 72 человека личного состава, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - Для ликвидации возгорания привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.
В спасательном ведомстве отметили, что горит трава и камыш, огонь распространился на площади в пять тысяч квадратных метров, локализовать возгорания удалось только спустя четыре часа, но тушение еще продолжается.
Ми-8 пытается сбить пламя с воздуха. Фото: ГУ МЧС по РО.
- Была угроза распространения огня на жилой сектор и дачные дома, но сейчас обстановка под контролем — благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, угроза перехода огня на жилые строения ликвидирована, - заявили в МЧС.
Ранее в ведомстве предупреждали, что в большинстве территорий Ростовской области на ближайшие дни — как минимум до четверга, 23 августа, сохраняется, по данным Гидрометцентра, режим чрезвычайной пожароопасности (5-го класса) — в том числе, непосредственно в самой южной столице.
Дымом заволокло всю округу. Фото: ГУ МЧС по РО.
Спасатели попросили ростовчан быть предельно предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности — в том числе, не разводить огонь на природе и не бросать непотушенные окурки.