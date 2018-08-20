2018-08-20T15:24:31+03:00
Происшествия

К тушению крупного ландшафтного пожара, полыхающего вблизи жилых домов на окраине Ростова-на-Дону, привлекли авиацию

Огнеборцам с трудом удалось локализовать его на площади в 5 тысяч кв. метров [фото]
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Пожар тушат десятки спасателей. Фото: ГУ МЧС по РО.Пожар тушат десятки спасателей. Фото: ГУ МЧС по РО.
Изменить размер текста:

Для тушения масштабного ландшафтного пожара, вспыхнувшего в понедельник, 20 августа, в районе Ростовского моря, около 10.30 утра, пришлось привлечь спецавиацию.

- Сейчас на месте работают 25 единиц техники и 72 человека личного состава, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - Для ликвидации возгорания привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.

В спасательном ведомстве отметили, что горит трава и камыш, огонь распространился на площади в пять тысяч квадратных метров, локализовать возгорания удалось только спустя четыре часа, но тушение еще продолжается.

Ми-8 пытается сбить пламя с воздуха. Фото: ГУ МЧС по РО.

Ми-8 пытается сбить пламя с воздуха. Фото: ГУ МЧС по РО.

- Была угроза распространения огня на жилой сектор и дачные дома, но сейчас обстановка под контролем — благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, угроза перехода огня на жилые строения ликвидирована, - заявили в МЧС.

Ранее в ведомстве предупреждали, что в большинстве территорий Ростовской области на ближайшие дни — как минимум до четверга, 23 августа, сохраняется, по данным Гидрометцентра, режим чрезвычайной пожароопасности (5-го класса) — в том числе, непосредственно в самой южной столице.

Дымом заволокло всю округу. Фото: ГУ МЧС по РО.

Дымом заволокло всю округу. Фото: ГУ МЧС по РО.

Спасатели попросили ростовчан быть предельно предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности — в том числе, не разводить огонь на природе и не бросать непотушенные окурки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ростове-на-Дону из-за припаркованной иномарки образовалась километровая пробка
Экс-замглавы горадминистрации Ростова-на-Дону Владимира Сакеллариуса внесли в «список коррупционеров»
В Ростове-на-Дону на Буденновском запретили стоянку автомобилей
Фестиваль реки Дон пройдет в Ростове-на-Дону 2 сентября
Донские спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
В Белокалитвинском районе утонула 12-летняя школьница
Вор вытащил 25 тысяч рублей из кармана покупателя на рынке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону рухнувшая акация повредила три машины
Модернизированный вертолет Ми-26Т2В, созданный в Ростове-на-Дону для ВКС России, впервые поднялся в воздух
Ростовчанин Евгений Гончаров стал новым чемпионом WFCA, отправив в нокаут Зелимхана Умиева
В Ростове-на-Дону мужчина разбился насмерть, выпав из окна 14-этажки
В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный показ короткометражных фильмов «КиноКит-2018»
В Ростовской области при пожаре в летней кухне погибла женщина
«Адская маршрутка», курсирующая по Ростову-на-Дону в клубах черного дыма, попала на видео
В Ростове-на-Дону огромное рухнувшее дерево придавило несколько машин и обесточило многоквартирный дом