В Госдуме изучат предложенные регионами поправки в законопроект об изменении пенсионной системы

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-20T18:08:24+03:00

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Во вторник, 21 августа, в Госдуме состоятся парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионной системы, где будут обсуждаться предложения по внесению поправок в резонансный законопроект.

Ростовскую область в Москве, на Охотном ряду, будет представлять спикер ЗС РО Александр Ищенко.

Как сообщается в письме, поступившем на его имя за подписью председателя комитета ГД РФ по труду и соцполитике Ярослава Нилова, предложения депутатов донского парламента, сформулированные по итогам обсуждения поправок в законы, касающиеся вопросов назначения и выплаты пенсий, поступили в профильный комитет федерального парламента, и они «будут приняты во внимание и доведены до сведения» тех, кто будет заниматься дальнейшей работой над этим нормативным актом.

«Все внесенные поправки к указанному законопроекту в обязательном порядке будут рассмотрены при подготовке законопроекта ко второму чтению», - отмечается в письме.

- Главная задача, которая сегодня стоит перед государством, это — повысить размер пенсии, - комментирует свой предстоящий визит в Госдуму сам Александр Ищенко. - Сегодня она в среднем составляет 13-14 тысяч рублей, но есть и те, кто получает значительно меньше – 9-9,5 тысячи. Это — нетерпимый уровень пенсионного обеспечения, поэтому-то изменения в пенсионной системе назрели давно. Однако документ, принятый Государственной думой в первом чтении, очевидно нуждается в корректировке. Что мы предлагаем? Прежде всего, не так высокого повышать пенсионный уровень, а ограничиться возрастом выхода на пенсию для женщин в 58 лет, а для мужчин — в 63 года. Кроме того, необходимо сохранить для работников бюджетной сферы, а именно для врачей, учителей и работников сцены, существующие правила выхода на пенсию за выслугу лет. Мы считаем, что эта категория работников должна сохранить действующий порядок назначения пенсии. Это наша принципиальная позиция.

КОНКРЕТНО

Какие еще поправки в законопроект предлагают внести донские парламентарии

* при увольнении гражданина предпенсионного возраста по любым основаниям, за исключением собственного желания и его виновных действий, предусмотреть предоставление гарантированных выплат на срок до 12 месяцев в случае нетрудоустройства;

* ввести обязательное страхование от безработицы для граждан предпенсионного возраста на льготных условиях, а средства на эти цели предусмотреть в федеральном бюджете;

* ввести изменения в Трудовой кодекс РФ, которые бы помогли службе занятости населения обучать граждан предпенсионного возраста новым востребованным на рынке труда профессиям без отрыва от работы;

* предусмотреть квотирование рабочих мест для приема на работу лиц предпенсионного возраста – это может стать одной из наиболее эффективных мер по снижению уровня безработицы;

* установить для лиц предпенсионного возраста сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный основной отпуск, неполный рабочий день, длительные перерывы – такая мера позволит стимулировать работников к продолжению трудовой деятельности;

* изменить период ежегодного повышения пенсионного возраста с одного года до полугода;

* снижать пенсионный возраст для родителей из расчета один ребенок – минус один год;

* предоставлять работодателям, создающим и сохраняющим рабочие места для граждан предпенсионного возраста, льготы по страховым взносам, а также разработать и утвердить программу по созданию таких рабочих мест;

* отменить «бальный» порядок расчета пенсий, унифицировать его для всех категорий наемных работников, чтобы он был прозрачный и абсолютно понятный, и объединить все законодательные акты, связанные с пенсионной системой, в единый документы – «Пенсионный кодекс»;

* ратифицировать международную конвенцию о минимальных нормах социального обеспечения, чтобы минимальный размер пенсии был не ниже 40% от заработка;

* внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, ужесточающих меры по борьбе с теневой зарплатой – повысить размеры штрафа для работодателей за использование труда работника без оформления трудового договора.