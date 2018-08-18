2018-08-18T08:32:15+03:00
Общество

Все купальники блондинки с идеальной фигурой Виктории Лопыревой лета 2018

Красавица из Ростова-на-Дону радует поклонников многочисленными бикини [фото]
Ольга КУПОРОВА
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Виктория этим летом отметила свое 35-летие. Фото: InstagramВиктория этим летом отметила свое 35-летие. Фото: Instagram
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Этим летом у красавицы из Ростова-на-Дону Виктории Лопыревой было два важных события. Первую половину она работала, будучи послом ЧМ-2018 от родного города. Причем послом она была очень ответственным, активным и, пожалуй, самым обоятельным и сексуальным.

А вот после окончания спортивного турнира красавица стала готовиться к юбилею - 35-летию. Отжигала она знатно, причем в компании не своего жениха Николая Баскова (почему - не знаем, сами влюбленные молчат). Сначала Виктория отдохнула в Сардинии, а потом отправилась в Бразилию.

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Дело не в том, чтобы в жизни было больше дней, а в том, чтобы в днях было больше жизни (с) V #Лермонтов
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- Первый раз я побывала в Рио как посол FIFA, - написала она на своей странице. - Это была сугубо деловая поездка, поэтому времени на осмотр достопримечательностей практически не было. Я дала себе слово, что непременно сюда вернусь, чтобы почувствовать атмосферу города , его вкус и запах, услышать его звуки и дыхание. И, конечно же, посмотреть, как играют в футбол на бескрайних пляжах.

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Убедившись, что отлично, Виктория наведалась на остров Миконос, который она давно включила в список самых прекрасных мест для отдыха.

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- Я всегда любила День Рождения больше, чем любой другой праздник и всегда его отмечаю, - призналась как-то Виктория. - Именно в этот день я подвожу итоги, строю новые планы и начинаю отсчет нового года - моего года! И, если оглянуться, то с уверенностью могу сказать, что этот год стал самым важным в моей жизни во всех отношениях и я благодарна Всевышнему и каждому человеку, который встретился на моем пути - за урок, за опыт, за эмоции...

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Первый раз я побывала в Рио как посол FIFA
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Сейчас красавица постит фотографии Instagram, указывая в геолокации Монте-Карло. Как вы понимаете, отдых, да в таких местах, предполагает яхты, перелеты в частных самолетах, шампанское и бикини.

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LolliPop
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В количестве купальников мы даже несколько запутались. Но надо отдать должное Виктории, она не повторялась. В этом можете убедиться сами. Такая красота настроение точно поднимет! Разве Виктория не идеальна?

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Виктория Лопырева
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