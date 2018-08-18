В Ростовской области полиция присоединилась к региональному проекту «Правовая помощь онлайн»

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-18T09:19:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 17 августа, в Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония подписания соглашения о взаимодействии между донской полицией и уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг. Правоохранительные органы присоединились к проекту «Правовая помощь онлайн», с инициативой создания которого ранее выступило Законодательное собрание при активном участии управления инноваций в органах власти правительства Ростовской области и регионального министерства информационных технологий и связи.

По словам заместителя председателя ЗСРО - председателя комитета донского парламента по законодательству, государственному строительству и правопорядку Ирины Рукавишниковой, заключенное соглашение выводит «Правовую помощь онлайн» на новый уровень, так как видеоконсультацией могут теперь воспользоваться не только граждане России, но и иностранцы, желающие, к примеру, получить российское гражданство или вид на жительство.

- Это особенно актуально для нашего приграничного региона, столкнувшегося в недавнем времени с массовой вынужденной миграцией жителей Украины, - пояснила Ирина Рукавишникова. - Бесплатные видеоконсультации для данной категории иностранных граждан станут еще одним инструментом для реализации задач, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в ходе прямой линии 7 июня 2018 года.

По словам Ирины Рукавишниковой, заключенное соглашение выводит «Правовую помощь онлайн» на новый уровень. Фото: пресс-служба ЗСРО

Суть проекта в том, что жители могут получить ответы на самые важные вопросы, ради которых прежде требовалось записываться на прием к специалистам или ехать в областной центр. Причем, без утомительного ожидания, в спокойной обстановке, в отдельном кабинете, находясь в многофункциональном центре, где есть техническая возможность проводить онлайн-консультации (на данный момент задействованы 22 МФЦ).

В проекте уже участвуют Пенсионный фонд РФ, региональное министерство труда и соцразвития, минстрой, плюс, конечно, администрации районов, городов, а теперь и донская полиция.

- Оказание государственных услуг населению является наиболее значимым направлением деятельности Министерства внутренних дел России, наше управление проводит эту работу в Ростовской области, - сказал Вячеслав Нагоша, заместитель начальника ГУ МВД России по РО. - Хочу отметить, 70 процентов государственных услуг, которые оказываются ведомством, связаны с вопросами миграции. Это, к примеру, получение или замена паспортов, получение гражданства России или права на проживание. Несомненный плюс совместного соглашения в том, что у населения появится возможность получать актуальную правовую помощь от тех, кто непосредственно этим занимается.

Получить видеоконсультацию по вопросам миграционного законодательства теперь могут не только граждане России, но и иностранцы. Фото: пресс-служба ЗСРО

По словам генерал-лейтенанта, правовая помощь будет оказываться на базе отдела полиции №6 Первомайского района. В этот же день состоялся первый видеоприем. На онлайн-связь с сотрудницей миграционной службы вышли жители Ростова-на-Дону, Семикаракорска, Таганрога и Матвеево-Курганского района. Вопросы касались различных жизненных ситуаций отдельных людей, но большинство были связаны с миграционным законодательством.

- Проект динамично развивается, он обеспечивает сейчас очень большой охват территории: если говорить о доле прямого покрытия области, то это 3 млн из 4,3 млн жителей региона, которые уже сегодня могут получить дополнительную услугу - прийти и получить ответы на интересующие вопросы по видеосвязи, - говорит начальник управления инноваций в органах власти Борис Носко. - Люди очень заинтересованы в данных консультациях. Об этом свидетельствует то, что сегодня у нас запись в Пенсионный фонд на три недели вперед, а услуги МВД, несмотря на то, что соглашение только подписано, расписаны на две недели.

В ближайшее время к проекту «Правовая помощь онлайн» намерены присоединиться Росреестр, так как у жителей много вопросов в сфере кадастрового учета недвижимого имущества и регистрации права собственности на него.

ВАЖНО!

Проект «Правовая помощь онлайн» работает по принципу экстерриториальности, благодаря чему записаться на видеоприем может житель из любого муниципального образования Ростовской области. Консультации на специально оборудованных местах оказывают юристы органов власти, при этом вопросы предварительно прорабатываются, чтобы видеоприем был продуктивным для обеих сторон.