ФК "Ростов" - "Енисей" 19 августа 2018: факты, статистика
В воскресенье, 19 августа, в рамках 4-го тура РПЛ «Ростов» будет принимать красноярский «Енисей». Команды эти никогда ранее не встречались ранее в Чемпионатах России.
Но вот какие интересные факты собрала «КП» - Ростов-на-Дону»:
* Ростов по прежнему не забивает и не пропускает во вторых таймах в матчах РПЛ сезона 18/19;
* Енисей играет 0-0 все первые таймы в этом сезоне;
* «Ростов» в первых трех турах чемпионата заработал меньше всего «горчичников» в РПЛ — только 2;
* Последний раз, когда «Ростов» забил более одного мяча — это был 28-й тур РФПЛ 17/18 в домашней игре с «Тосно» (2:0);
* Последний матч с участием «Ростова», в котором было забито три и более мячей состоялся 1 апреля в 24-м туре РФПЛ 17/18 (1:2 поражение дома от ЦСКА);
* Последний матч с участием «Ростова», в котором было забито 3 и более мяча, который завершился победой желто-синих, был сыгран в 12 августа 2017-го, тогда «Ростов» на выезде обыграл «Уфу» (1:4) в рамках 6-го тура РФПЛ сезона 1/18.
А так выглядит статистика первых трех игр ФК «Ростов» в нынешнем сезоне:
- Удары - 19 (в створ 7), голы - 2.
- Угловые — 10.
- Фолы — 33.
- Желтые карточки — 2.
- Красные карточки — 0.
Соперники "Ростова":
- Удары 12 (в створ 5), голы — 1.
- Угловые 8,
- Фолы — 31.
- Желтые карточки — 3.
- Красные карточки — 1.
«Ростов» дважды играл в истории Премьер-лиги (с 2002 года) 19 августа: с «Рубином» в 2007-м (1:1) и с «Волгой» в сезоне 2013/14 (4:0).
В последних трех играх в рамках 4-го тура Премьер-лиги «Ростов» одержал три победы и не пропустил ни разу, всего же в высшем дивизионе (с 2002 года) «желто-синие» провели 8 домашних игр в четвертых турах, в которых было: 2 победы, 2 ничьих, 4 поражения, забив в сумме 9 мячей и пропустив 11 раз.