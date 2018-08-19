2018-08-19T13:55:04+03:00
Спорт

ФК "Ростов" - "Енисей" 19 августа 2018: факты, статистика

Команды никогда прежде не встречались в чемпионате России
Максим КАДАЕВ
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"Ростов" настроен на победу."Ростов" настроен на победу.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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В воскресенье, 19 августа, в рамках 4-го тура РПЛ «Ростов» будет принимать красноярский «Енисей». Команды эти никогда ранее не встречались ранее в Чемпионатах России.

Но вот какие интересные факты собрала «КП» - Ростов-на-Дону»:

* Ростов по прежнему не забивает и не пропускает во вторых таймах в матчах РПЛ сезона 18/19;

* Енисей играет 0-0 все первые таймы в этом сезоне;

* «Ростов» в первых трех турах чемпионата заработал меньше всего «горчичников» в РПЛ — только 2;

* Последний раз, когда «Ростов» забил более одного мяча — это был 28-й тур РФПЛ 17/18 в домашней игре с «Тосно» (2:0);

* Последний матч с участием «Ростова», в котором было забито три и более мячей состоялся 1 апреля в 24-м туре РФПЛ 17/18 (1:2 поражение дома от ЦСКА);

* Последний матч с участием «Ростова», в котором было забито 3 и более мяча, который завершился победой желто-синих, был сыгран в 12 августа 2017-го, тогда «Ростов» на выезде обыграл «Уфу» (1:4) в рамках 6-го тура РФПЛ сезона 1/18.

А так выглядит статистика первых трех игр ФК «Ростов» в нынешнем сезоне:

- Удары - 19 (в створ 7), голы - 2.

- Угловые — 10.

- Фолы — 33.

- Желтые карточки — 2.

- Красные карточки — 0.

Соперники "Ростова":

- Удары 12 (в створ 5), голы — 1.

- Угловые 8,

- Фолы — 31.

- Желтые карточки — 3.

- Красные карточки — 1.

«Ростов» дважды играл в истории Премьер-лиги (с 2002 года) 19 августа: с «Рубином» в 2007-м (1:1) и с «Волгой» в сезоне 2013/14 (4:0).

В последних трех играх в рамках 4-го тура Премьер-лиги «Ростов» одержал три победы и не пропустил ни разу, всего же в высшем дивизионе (с 2002 года) «желто-синие» провели 8 домашних игр в четвертых турах, в которых было: 2 победы, 2 ничьих, 4 поражения, забив в сумме 9 мячей и пропустив 11 раз.

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