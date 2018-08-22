На папу похожа: модель Анастасия Костенко после крестин показала маленькую дочь футболиста Дмитрия Тарасова

СЕГОДНЯ 11:20 2018-08-22T11:40:52+03:00

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Модель из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко показала маленькую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова. Смелый шаг, учитывая, что часто счастливые родители стараются подольше скрывать детей от чужих глаз. Анастасия не побоялась. Она выложила на своей странице в Instagram в карусельке фотографии с крестин Миланы, а среди них - мимимишный снимок красавицы-дочери, добавив следующее: «Теперь наша принцесса под надежными крыльями Ангела-Хранителя».

Крестными девочки стали давняя подруга Ксения и полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук (он, кстати, выложил снимки у себя на странице, сорвал кучу эмоциональный комментариев типа: «вам идет быть отцом»).

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Надо ли писать, что фолловеры тут же стали поздравлять счастливых родителей?! «Настя, не обращай внимания на злых людей!», «Какая же малышка очаровательная!», «Такие они хорошенькие эти малыши, аж слезу пустила», «Дочка-прелесть.Здоровья и счастья вашей семье». Многие заметили, что девочка очень похожа на папу - футболиста Дмитрия Тарасова.

- Папина радость, - написали в комментариях.

Учитывая, что малышка еще совсем крохотная, Анастасию также попросили пока не показывать ребенка и беречь от чужих глаз, учитывая, сколько недоброжелателей в Интернете.

Возможно кто-то подзабыл, так мы напомним, именно модель и вторую вице-мисс Россия 2014 Анастасию Костенко считают виновницей разрыва футболиста Дмитрия Тарасова и телеведущей Ольги Бузовой. Громкий развод случился почти два года назад (в ноябре 2016), но многомиллионная армия поклонников об этом не забыла, ведь сама телеведущая так и не нашла свою вторую половинку и семейного счастья, но стала мегапопулярной.

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Ну и напомним, что для Дмитрия Тарасова это уже второй ребенок. Первая жена - гимнастка Оксана Пономаренко - в 2009 году родила ему дочь Ангелину. Футболист не забывает свою первую "принцессу" и регулярно проводит с ней время. Теперь у него две наследницы.

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