2018-08-22T11:40:52+03:00
Общество

На папу похожа: модель Анастасия Костенко после крестин показала маленькую дочь футболиста Дмитрия Тарасова

Девочке дали красивое славянское имя Милана
Ольга КУПОРОВА
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Анастасия и Дмитрий стали родителями 10 июля. Фото: InstagramАнастасия и Дмитрий стали родителями 10 июля. Фото: Instagram
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Модель из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко показала маленькую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова. Смелый шаг, учитывая, что часто счастливые родители стараются подольше скрывать детей от чужих глаз. Анастасия не побоялась. Она выложила на своей странице в Instagram в карусельке фотографии с крестин Миланы, а среди них - мимимишный снимок красавицы-дочери, добавив следующее: «Теперь наша принцесса под надежными крыльями Ангела-Хранителя».

Крестными девочки стали давняя подруга Ксения и полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук (он, кстати, выложил снимки у себя на странице, сорвал кучу эмоциональный комментариев типа: «вам идет быть отцом»).

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Наша маленькая и долгожданная радость, будь счастлива!
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Надо ли писать, что фолловеры тут же стали поздравлять счастливых родителей?! «Настя, не обращай внимания на злых людей!», «Какая же малышка очаровательная!», «Такие они хорошенькие эти малыши, аж слезу пустила», «Дочка-прелесть.Здоровья и счастья вашей семье». Многие заметили, что девочка очень похожа на папу - футболиста Дмитрия Тарасова.

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Godfather
40520 отметок «Нравится»623 комментариевInstagram

- Папина радость, - написали в комментариях.

Учитывая, что малышка еще совсем крохотная, Анастасию также попросили пока не показывать ребенка и беречь от чужих глаз, учитывая, сколько недоброжелателей в Интернете.

Возможно кто-то подзабыл, так мы напомним, именно модель и вторую вице-мисс Россия 2014 Анастасию Костенко считают виновницей разрыва футболиста Дмитрия Тарасова и телеведущей Ольги Бузовой. Громкий развод случился почти два года назад (в ноябре 2016), но многомиллионная армия поклонников об этом не забыла, ведь сама телеведущая так и не нашла свою вторую половинку и семейного счастья, но стала мегапопулярной.

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Сегодня наша Милана приобрела свою Святую покровительницу
35252 отметок «Нравится»280 комментариевInstagram

Ну и напомним, что для Дмитрия Тарасова это уже второй ребенок. Первая жена - гимнастка Оксана Пономаренко - в 2009 году родила ему дочь Ангелину. Футболист не забывает свою первую "принцессу" и регулярно проводит с ней время. Теперь у него две наследницы.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

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История про то, как два года назад Дмитрий Тарасов выставил Ольгу Бузовой из их совместной квартиры, знают все. А вот судьба недвижимости, в которой случился скандал, который в итоге привел к разводу долгое время была неизвестна. Ведь вскоре футболист «Локомотива» переехал в загородный дом, причем не один, а с моделью Настей Костенко. Но недавно выяснилось, что все это время московская квартира игрока известного клуба пустовала, и недавно, Тарасов решил ее продать. (подробности)

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