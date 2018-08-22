Бдыщ: звезда "Плэйбой" Мария Лиман показала поклонникам свой цветочек

СЕГОДНЯ 11:15 2018-08-22T11:25:19+03:00

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Говорят, что Инстаграм - женская вотчина, мол, мужчины там не водятся. Но если зайти на страничку ростовчанки Марии Лиман, то понимаешь: мужчины в Инстаграме есть. И все они - тут! Накануне звезда "Плэйбой" взбудоражила поклонников сексуальным фото. На нем - голая попка модели, которую приоткрыла развевающаяся юбка. И - игривая подпись "Цветочек. Всем воздушного вечера. Бдыщ"

Поклонники со всего мира засыпали Машу восторженными комментариями на русском, английском, испанском и итальянском.

liman_maria Цветочек. Всем воздушного вечера. Бдыщ

olegmopassan

Замечательная попочка! Позитив! Прямо подарок для хорошего настроения!!!

vakitos

Сладкий персик!

timur.govorov

Машенька! У тебя классная попа!:)))

tothbalazs100

Beautiful, Perfect (прекрасно, восхитительно)

johnnovak4444

Wow that's sexy

Фото: Инстаграм Марии Лиман

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Фото: инстаграм Марии Лиман

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