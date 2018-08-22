Рейтинг тишины-2018: Ростов-на-Дону попал в число самых шумных городов России, опередив Москву и Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 12:45 2018-08-22T13:00:41+03:00

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Компания «Домофонд» представила интересное исследование, в котором анализируется уровень шума в городах России — все в этом опросе приняли участие почти 62 тысячи жителей из полутора сотен городов страны, от Калининграда до Владивостока.

- Респондентам предложили оценить утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» о методике исследования его авторы. - Здесь «1» - означает «полностью не согласен», а «10» — «полностью согласен». Так вот, для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины.

В целом по РФ средний балл составил 6,6 из 10 возможных: оказалось, что почти половина участников опроса (49%) оценили места проживания как очень тихие и поставили 8-10 баллов, а вот шумными среду своего обитания назвали почти 36% опрошенных.

Итак, самым комфортным в этом смысле городом страны оказался Невинномысск (Ставропольский край), где уровень тишины люди оценили на максимальные 7,7 балла. Второе место у Обнинска (Калужская область) — 7,6 балла, третье — у Грозного (Чеченская республика) — 7,5 балла.

А вот худшим по шуму был назван Норильск (Красноярский край), получивший 5,2 балла, чуть выше него, также в тройке аутсайдеров, — два подмосковных города: Серпухов (те же 5,2 балла) и Клин (5,4 балла).

Ростов-на-Дону в общем списке из 150 населенных пунктов занял 123-е место, а вот среди пятнадцати городов-миллионников — только 13-е, набрав лишь 6 баллов (из, напомним, 10). более шумными, чем южная столица, согласно результатам опроса, были названы лишь Волгоград (136-е место в расширенном рейтинге, 5,8 балла) и Челябинск (138-е, 5,7 балла).

РЕЙТИНГ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ ПО УРОВНЮ ТИШИНЫ

Таблица: "Домофонд".

- За исключением Воронежа (46 место, 6,7 балла) и Перми (54 место, 6,7 балла) города-миллионеры расположились в нижней части общероссийского рейтинга, - отмечают аналитики. - Серьезной проблемой для них является зашумленность, вызванная активным автомобильным или ж/д трафиком: «Шум, шум от дороги» - такой комментарий, который наиболее точно описывает претензии жителей к качеству городской среды. В частности, в Ростове-на-Дону основные жалобы такие: «Дом на проезжей части, постоянно шум».