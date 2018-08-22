Скандальный блогер Лена Миро назвала соперницу Бузовой колхозницей

СЕГОДНЯ 16:01 2018-08-22T16:07:22+03:00

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Скандальная и едкая Лена Миро вновь обратила свое внимание на семью футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко, которые совсем недавно стали счастливыми родителям. Блогера, известную своими поисками недостатков в людях и отношениях, поразил словарный запас Анастасии, которая выложила у себя в Instagram пост, посвященный крещению дочери Миланы. Поразил настолько, что она написала свой.

Но начнем с повода - страницы модели.

- Сегодня наша Милана приобрела свою святую покровительницу. P.S. Я и моя кума Ксюнчик! Всю мою беременность находилась рядом, - подписала фотографию Настя, напомним, уроженка небольшого городка Сальск Ростовской области, а также вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты «Мисс мира - 2014».

kostenko.94 Сегодня наша Милана приобрела свою Святую покровительницу P.S. Я и моя кума Ксюнчик! Всю мою беременность находилась рядом #таинствокрещения #крестины #ilovemylife

- Бузова, конечно, не Эйнштейн, но новая жена колченого футболиста Тарасова - совсем уж запредельный колхоз, - не удержалась блогер в своем ЖЖ. - На фоне этой деревенской матрешки даже Оленька-голенька выглядит относительно цивилизованной женщиной.

По мнению блогера, «кума» - это ужасное просторечное слово.

- Человек, который чувствует русский язык хотя бы минимально, не использует в речи слова «кум», «кума», «кумовья», как не использует он слово «мяско» или, скажем, «спать» в значении «трахаться», - считает Миро. - Моих друзей зовут Ира, Лена, Светка, но никак не Ирчик и не Ленчик»....

Потом блогер поинтересовалась у читателей о том, чувствуют ли они разницу между «Ксюшей и Ксюнчиком?», подойдя к собственным оргвыводам.

- Детям колхозники склонны давать имена вычурные. Вот и Тарасова нарекла дочку не Катей и не Юлей, а Миланой, - резюмировала скандалистка. - - Милана и кума Ксюнчик. В общем, в полку колхозников прибыло.

Напомним, два года назад, когда в соцсети активно обсуждали развод Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова, Миро остро прошлась по скромности разлучницы Анастасии Костенко, точнее поставила под сомнение ее наличие. Она заподозрила, что девушка обычная «хищница», которая не упустит из рук счастливый билет в виде успешного футболиста Дмитрия Тарасова.

kostenko.94 Наша маленькая и долгожданная радость, будь счастлива!

Тем временем в социальных сетях активно обсуждают молодых родителей, которые вопреки суевериям выложили снимок лица своей дочери Миланы. Судя по снимкам, супруги счастливы и не обращают внимание на негативные мнения и комментарии.

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