Донские аграрии уповают не на хорошую погоду, а на науку

22 Авг. 10:00 2018-08-23T12:50:42+03:00

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В Ростовской области завершилась уборка ранних зерновых, и аграрии уже приступают к севу озимых культур. 17 августа в Верхнедонском районе по этому поводу прошло зональное совещание, которое провел первый заместитель губернатора РО Виктор Гончаров. Работники села и чиновники оценили результаты весенне-летнего периода и пришли к выводу, что, хотя цифры оказались и ниже рекордных показателей 2017 года, но в целом донской регион прекрасно справился со сложными погодными условиями и получил хороший урожай.

Перед заседанием всех его участников ожидал выездной семинар, который был организован в полях под станицей Казанской. Аграриям продемонстрировали сельхозтехнику передового хозяйства «Шумилинское», которая уже находится в боевой готовности к осеннему севу. Работники предприятия не просто выставили свои комбайны и плуги напоказ, прямо на глазах у собравшихся они обработали участок земли на каждой машине, после чего гости могли сами пройтись по пахоте и сделать выводы о качестве проделанной работы. Все происходящее комментировали приехавшие на семинар ученые. Они рассказали об уходе за почвой, о сохранении влаги и применении удобрений. Вся озвученная информация опиралась на климатические прогнозы текущего года и современные реалии работы на селе.

- Я работаю руководителем хозяйства уже более трех десятков лет и скажу вам, что ни один год не был похож на предыдущий. Каждый год погода и другие условия вносят свои корректировки, - поделился опытом директор ООО «Шумилинское», председатель регионального агропромышленного союза работодателей Ростовской области Юрий Каширин. - Мы уже подготовили почву к осеннему севу. Наши комбайны разбросали на полях измельченную солому, опрыскали гербицидами от сорняков. Раскидаем удобрения - сульфат аммония - и будем сеять.

В планах донского правительства в Ростовской области посеять около 2,5 миллионов гектаров озимых культур. В настоящее время под эту задачу подготовлено 80 процентов почв.

- Наш регион планирует научно обоснованный подход к земледелию. Поэтому сегодня мы собрали здесь не только аграриев, но и ученых. Пусть они поделятся знаниями, как работать, не надеясь на хорошую погоду. Вся область поделена на шесть природно-климатических зон, и в каждой должны быть свои технологии ведения сельского хозяйства, - рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. - В этом году климатические условия были очень жесткими. Когда нужен был дождь - его не было. Когда приступили к уборке - пошли дожди. Но, несмотря на это, мы собрали более 10 миллионов тонн ранних зерновых и зернобобовых. Сейчас для нас важны не рекорды, а доходность с гектара. Мы хотим, чтобы донские сельхозтоваропроизводители получили большую прибыль, заплатили налоги и заработные платы. Это первоочередная задача.

Первый замглавы региона также добавил, что сельское хозяйство неотвратимо подходит к своей цифровизации. Слои почвы распределены неравномерно, и вскоре данные по каждому полю будет необходимо внести в электронную базу, к которой будут подключены все комбайны. В итоге на каждый участок земли должно расходоваться рассчитанное количество семян и удобрений.

ЦИФРЫ

В этом году хозяйства Ростовской области собрали 10 миллионов 115 тысяч тонн ранних зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 31,9 центнера с гектара.

ДОСЛОВНО

Александр ПоповФото: Иван БОГОЛЮБОВ

Александр Попов, глава собственного крестьянского фермерского хозяйства (Константиновский район):

- Год был неплохой. По урожайности, конечно, меньше, чем предыдущий. Но этот недостаток компенсируют цены на зерно и фуражные культуры. В этом году они гораздо выше. И мы уже продаем полученный урожай.