"А как же Вика?" Николая Баскова кормит с ложечки и целует другая блондинка

СЕГОДНЯ 13:33 2018-08-23T14:28:12+03:00

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Видео, наделавшее шуму в рядах поклонников Виктории Лопыревой и Николая Баскова, выложила певица и ведущая "Дома-2" Ольга Орлова. В ролике прекрасная блондинка кормит с ложечки золотой голос России, приговаривая: "За папу", "За маму", "За шоу-бизнес" и что-то таинственно шепча ему за ухо. Последнюю ложку Басков предлагает "поднять" "За любовь", но Ольга кокетливо предлагает "Нет, за меня!"

- Ааааа, за тебя? Тогда нужно целоваться! - воодушевляется Басков и нежно целует блондинку в губы. - Всем хорошего дня! Покормите любимых!

Что происходит между Басковым и Лопыревой - пока тайна за семью печатямиФото: Евгения ГУСЕВА

Фанаты тут же взорвали комментарии к посту восклицаниями: "А как же Вика?", "Что об этом говорит ваша будущая жена?", "Лопырева сегодня пропесочит Баскова", "Ничего себе - поворот событий!", "А за Лопыреву чего мороженко не съел?", "А где та,с кем он в Грозном тусовался и жениться обещал?".

olgaorlova1311 Главная задача любой женщины - это когда голодный мужчина вовремя пойман и накормлен с любовью

Поклонники Ольги Орловой, напротив, обрадовались такому развитию событий: "Отлично подходите друг другу!", "А что? Очень красивая пара", "Идеальная пара! Что ещё мужикам надо... Главное - Олечка ему по росту подходит!", "Ой Басков - классный мужик, щедрый, не жадный, весёлый, компанейский, а главное - талантливый очень! Оленька, вы красавица!", "Милашки! Все, что делает Оленька, так нежно, так по-домашнему, целует она очаровательно".

Впрочем, некоторые осудили покупную еду в качестве "кормежки" для любимого: "Сьел мороженко? Ну, так это ж не еда, лучше б ты борща поел, так наелся б на весь день. Вкусно то, что приготовлено своими руками", "Зачем нужна женщина, когда есть точки общественного питания? Мороженое купили и покормили)))"

Николай Басков сделал репост видео в свой Инстаграм, сопроводив подписью: "Всё было так внезапно, вкусно и с такой любовью , что я даже пережил в конце впечатляющий счёт"

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