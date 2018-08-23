2018-08-23T15:12:07+03:00
Общество

В Ростовской области по вине родителей погибли 65 детей

Основные причины - аварии, утопление и падение с высоты
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Специалисты говорят, что только внимание родителей убережет детей от несчастного случаяСпециалисты говорят, что только внимание родителей убережет детей от несчастного случаяФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Тревожные цифры озвучила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская на прошедшем заседании регионального правительства. В течение полугода погибло 108 детей и подростков в возрасте до 17 лет, причем большая часть смертей связана не заболеваниями, а с несчастными случаями (65 случаев) - из-за банального недосмотра. Увы, пик летальных исходов приходится на лето, когда малыши остаются одни, родители открывают окна, забывая про опасность москитных сеток. Либо взрослые отправляются в путешествие на море, не позаботившись об удерживающих устройствах для детей.

- Практика говорит о безответственности родителей, - отмечают в донской автоинспекции. - У нас был случай, когда четырехлетний малыш вырвался от мамы и выскочил на дорогу, где ехала машина. Спасти его не удалось. Взрослые должны понимать: необходимо максимально оградить ребенка от травм. Прежде чем купить скутер - сто раз подумайте. Нельзя забывать про удерживающие устройства в машинах.

На втором месте печального рейтинга - гибель на воде.

- Причин всего две - купание в необорудованных местах и отсутствие контроля взрослых, - отмечают в службе спасения, добавляя, что трагедии в основном происходят, когда родители оставляют детей без присмотра.

Месяц назад фактически на глазах родных погиб 14-летний подросток. Он катался на базе отдыха на горке, в какой-то момент упал в воду с метровой высоты и пропал. В это время на берегу были десятки людей, и никто ничего не понял, а когда кинулись, было уже поздно.

По словам министра здравоохранения Ростовской области, еще одна серьезная проблема летнего времени - открытые окна.

- Каждый год вместе со СМИ показываем, рассказываем, объясняем, предупреждаем, - посетовала Татьяна Быковская. - Но, к сожалению, дети продолжают падать. Кого-то удается спасти, кого-то, увы, нет.

Родителям, которые потеряли детей по недосмотру, грозит уголовная ответственность. В УК РФ существует статья «Оставление в опасности». Максимальное наказание - штраф до 80 тысяч рублей или до одного года лишения свободы.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Девочки умерли от жары в запертой машине

В июне этого года многодетная жительница Ростова отправилась в автоинспекцию сдавать экзамены на права. Младших девочек (1,5 и 3 лет) оставила на попечение старшей дочери. Школьница в какой-то момент поднялась в комнату и заснула, а малышки, будучи без присмотра, залезли в машину, которая стояла во дворе. В тот день погода была жаркой, а автомобиль стоял под прямыми лучами солнца. Вернувшая домой мать обнаружила девочек в машине уже мертвыми.

КОНКРЕТНО

Основные причины гибели детей:

1. Аварии

2. Утопление

3. Падение с высоты

4. Отравление угарным газом

5. Пожары.

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