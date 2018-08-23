Спецкомиссия одобрила проект застройки возле Александровской рощи и нарушений нормативов не нашла

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-23T18:27:33+03:00

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Комиссия по подведению итогов публичных слушаний не обнаружила нарушений нормативов в проекте застройки возле Александровской рощи.

Эксперты утвердили современный микрорайон на участке площадью 36 га, соответствующая рекомендация дана градоначальнику Ростова-на-Дону. Документация уже опубликована на официальном портале администрации, где с ней можно ознакомиться. Отметим, что решение принималось на основании пожеланий участников слушаний, а в обсуждениях участвовали 256 человек.

Стоит отметить, что микрорайон спроектирован из расчета 40 квадратных метров на человека в ввиду предполагаемой комфортности жилья с высокими требованиями. Это значит, что при строительстве применяются высококачественные стройматериалы, хорошие планировочные решения. Также высокие требования к комфорту означают, что в шаговой доступности находится развитая социальная инфраструктура.

Так, проект планировки на улице Вересаева предусматривает строительство двух детских садов, способных принять 600 детей, а также школа на 1434 ученика. Реализация проекта даст району поликлинику с детским и взрослым отделениями, рассчитанными на 300 посещений в смену. Кроме того, в лечебном учреждении будет работать станция скорой помощи.

Также невозможно создать комфортное жилое пространство, соответствующее высоким требованиям, без общего благоустройства. В микрорайоне появится центральная пешеходная зона, где будут удобные лавочки, стильные инсталляции, красивые клумбы, фонари. Главным украшением зоны отдыха станет фонтан. Для автолюбителей разработана органичная система парковок, рассчитанная на 4700 машин.

Проектом предусмотрены и места для занятий спортом – воркаут-площадка, роллердром, многофункциональная спортивная площадка. Любители активного образа жизни, несомненно, порадует строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. На территории микрорайона будет благоустроено 11,18 га зеленых зон. Все вышеперечисленные требования соответствуют представленной в документации по планировке территории застройки.

Что касается жилых домов, то новый микрорайон возводится в рамках областного закона помощи обманутым дольщиков, согласно ему, 5% от общей площади возведенного жилья передадут обманутым дольщикам. До конца нынешнего года это позволит решить квартирный вопрос более 600 участникам долевого строительства.

И еще об обязательствах. Предусмотрены озеленительные и благоустроительные работы на территории самой Александровской рощи. Стихийные свалки, мусор, грязь, множество сухих и больных деревьев, на которые жаловались местные жители, уберут. Обещают, что здесь появится один из самых больших парков донской столицы. В частности, на 18 га планируют разбить газоны, установить детские и спортивные площадки, предусмотрены в том числе футбольное поле, велосипедные дорожки и зона семейного отдыха.