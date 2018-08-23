«Единая Россия» предложила направить на выплаты пенсионерам миллиарды полковника Захарченко

СЕГОДНЯ 21:30 2018-08-23T21:50:03+03:00

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Инициативы по корректировке первоначального варианта законопроекта об изменении отечественной пенсионной системы обсудили на заседании Генсовета «Единой России», в ходе которого прозвучал целый ряд интересных идей.

Это, например, и сохранение региональных льгот для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет (речь идет о льготах по оплате ЖКХ, транспортному налогу, капремонту, газификации и др.), и сохранение в заключенных договорах установленного на настоящий момент возраста для получения накопительной части пенсии (М- с 60 лет, Ж - с 55 лет), и отмена повышенных пенсий для депутатов Госдумы и Совета Федерации, и распространение скидок, действующих в розничных сетях для пенсионеров в настоящее время, на будущих предпенсионеров в тех же возрастных границах.

А еще была такая интересная инициатива — направлять на пенсии конфискованные деньги коррупционеров, изымаемые у них государством: в частности, скажем, миллиарды полковника Дмитрия Захарченко, найденные у бывшего высокопоставленного сотрудника МВД, задержанного за взятки и превышение полномочиями, при обыске.

НЫНЕШНЯЯ ПЛАНКА ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НЕ МЕНЯЛАСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛВЕКА

Тема по изменению пенсионного законодательства, вызвавшая такой большой общественный резонанс, вообще активно прорабатывается на всех уровнях власти.

Президент РФ Владимир Путин, например, заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста — и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали.

- Но надо опираться на экономические оценки — и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, - заявил глава государства. - Нынешняя планка пенсионного возраста была установлена еще в 1956-м, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающего, а продолжительность жизни составляла 67 лет. А сейчас на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет. Окончательного решения еще нет, надо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме.

В дискуссии активно участвуют, разумеется, и регионы, которые подготовили свои предложения по изменению и дополнению первоначального варианта законопроекта.

Представители Ставрополья, допустим, выступили с инициативой сократить стаж, дающий право выхода на досрочную пенсию, до 37 лет для женщин и до 42 лет для мужчин (в нынешнем варианте 40 и 45 лет, соответственно), поскольку немало людей начинают работать с 20 лет.

А региональные законодатели из Костромской области предлагают предоставлять дополнительный отпуск для граждан предпенсионного возраста, предусмотреть для них обязательную ежегодную диспансеризацию и восстановить прежний механизм предоставления трудящимся путевок в санатории.

ДОНСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ ПРЕДЛОЖИЛИ 16 КОРРЕКТИРОВОК

Полтора десятка важных инициатив направил в Госдуму и донской парламент.

- Давайте разберемся, а почему, собственно, появилась инициатива реформировать пенсионную систему? - рассуждает спикер ЗС РО Александр Ищенко. - Потому что средний уровень пенсий в стране всего 14 тысяч рублей. И это в среднем! Значит, есть те, кто получает меньше. Вывод простой – пенсии должны расти. Причем расти, опережая инфляцию, минимум в два (!) раза. Именно это намерение, сделать пенсионное обеспечение достойным – основная причина необходимости изменения пенсионной системы.

Еще один вопрос, который следует задать, считает Ищенко, о том, за счет чего можно обеспечить рост пенсий? Ведь в прошлом году в Ростовской области на выплату пенсий ушло почти 180 млрд рублей, и только половина из них — это страховые взносы от работодателей, а все остальное – помощь из федерального бюджета.

- Вывод: обеспечить рост достойный уровень пенсий можно тремя путями — увеличить финансовое бремя работодателей, нарастить нагрузку на федеральный бюджет, или поднять возраст выхода на пенсию, - отмечает Ищенко. - Согласитесь, очень непростой выбор. Именно поэтому Заксобрание поддерживает любой конструктивный диалог на тему совершенствования пенсионного законодательства. Результатом наших встреч с избирателями, членами Общественной палаты, представителями профсоюзов стал целый пакет предложений – 16 пунктов, который мы уже направили в Госдуму.

Самых принципиальных, по его словам, моментов, которых намерены добиваться донские парламентарии, пять — во-первых, установить возраст назначения пенсий для женщин – 58 лет, для мужчин – 63 года; во-вторых, уменьшить шаг повышения пенсионного возраста с года до полугода, сделать переход более плавным; в-третьих, сократить возраст выхода на пенсию для родителей – из расчета «минус один год за каждого ребенка»; в-четвертых, для социально-значимых профессий – для учителей, врачей, работников культуры, сохранить все льготы по досрочному выходу на пенсию в полном объеме; в-пятых, необходимо установить размер пенсии не ниже 40% от заработка.