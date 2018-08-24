Ростовская агломерация может стать третьей по величине в России

СЕГОДНЯ 12:32 2018-08-24T12:29:52+03:00

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В южной столице продолжается процесс доработки законопроектов, принятых в первом чтении на заключительном, 57-м по счету, заседании Законодательного собрания 5-го созыва: о статусе административного центра Ростовской области и еще одного, неразрывно связанного с первым, - об агломерациях.

И тот, и другой, стоит отметить, получили значительный отклик в обществе — тема вызвала широкое обсуждение и у населения, и у экспертов.

И если, скажем, статус Ростова-на-Дону в качестве административного центра, по большому счету, мало у кого вызывает сомнения (речь больше идет о полномочиях, преференциях и т. д.), то вот реакция на нормативный акт об агломерациях, на самом деле, оказалась совершенно разной.

Очередной виток обсуждений прошел в минувший четверг, 24 августа, на «Ростов-Арене» - выбранной в качестве площадки, вероятно, как символ географической экспансии Ростова-на-Дону на юг — поскольку не раз прежде говорилось, что новый стадион станет новым «якорем» и точкой притяжения для развития других проектов — и жилищных, и спортивных и коммерческих — на левобережье.

В дискуссии приняли участие представители практически всех министерств и ведомств региона, муниципалитетов, депутаты разного уровня, общественные организации, эксперты.

Итак, о чем идет речь.

Во-первых, об идее создания новых «полюсов роста», которая прописана в предварительном варианте Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. Таковых полюсов — семь. Каждый имеет свой центр (наиболее развитый, без обид для других, муниципалитет), вокруг которого формируется своеобразный кластер.

Во-вторых, о предоставлении этим образованиям — то есть, агломерациям — достаточно большой свободы в плане межмуниципального взаимодействия для решения совместных вопросов.

-Надо понимать, что именно агломерации сегодня двигают экономику вперед, - высказал свою точку зрения председатель ЗС РО Александр Ищенко. - А также, следовательно, и повышает качество услуг, и расширяет возможности, и увеличивает доходы людей. Надо признать, что таковы в настоящее время мировые тренды — и наша страна не исключение. Например, московская агломерация — вторая по динамике роста в мире. А ростовская агломерация, которая уже обретает свои реальные очертания - и становится, между прочим, третьей по численности населения в стране (после Москвы, понятное дело, и Санкт-Петербурга). При этом мы – самые компактные по территории. А значит, у нас больше возможностей отладить транспортные схемы, работу инфраструктуры услуг для людей.

По его мнению, этот закон, по сути, признает очевидное — то, что Аксай, Новочеркасск, Батайск, Азов и в заметной степени Шахты сближаются центробежным притяжением Ростова-на-Дону в одно жизненное пространство, а еще, очевидно, складываются Восточно-Донбасская и Волгодонская агломерации, также явными территориальными локомотивами являются Миллерово, Морозовск и Сальск, которым отводится роль агропромышленных центров.

-Теперь у муниципалитетов появляется возможность договариваться между собой и использовать преимущества взаимодействия, - говорит Ищенко. - А область сможет выстраивать госпрограммы, в том числе и с помощью Федерации, с учетом полюсов роста Ростовской области.

Вице-спикер донского парламента Ирина Рукавишникова, в свою очередь, отметила, что создание агломераций будет идти путем заключения межмуниципальных соглашений:

-Думаю, что окончательное принятие этого закона, - подчеркнула Рукавишникова, - будет дополнительным стимулом для городов и районов. Важный момент — какие условия будут заложены в тексты этих соглашений, такими и будут, фактически, агломерации.

Между тем, у участников дискуссии возникла масса и вопросов, и предложений. Замминистра строительства региона Алексей Полянский, например, высказал мысль о необходимости несколько иного географического деления будущих агломераций — по признакам «притяжения»; министр транспорта Андрей Иванов рассуждал, конечно, о транспортных решениях и логистике; депутат Вартерес Самургашев, олимпийский чемпион и член комитета по молодежной политике и спорту, разумеется, акцентировал внимание на развитии спорта в новых условиях.

Звучали замечания по экологии, развития автодорог.

Как заверил спикер Заксобрания Александр Ищенко, все предложения, которые прозвучали, очень полезны для доработки закона о развитии агломераций ко второму чтению.