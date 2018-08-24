"Рад, что не подвел Президента!": Владимир Путин оценил победу бойца из Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 12:34 2018-08-24T12:38:15+03:00

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Яркой победой 30-летнего бойца из Ростова-на-Дону Станислава Клыбика завершился девятый международный турнир по профессиональному боевому самбо "Платформа-70". В этом году за победу сражались 12 пар бойцов, сборная России доказала своей превосходство - 8:4. В весовой категории до 84 кг Клыбик нокаутировал оппонента из Франции Кристиана Мпумбу, чем вызвал высокую оценку со стороны Президента Владимира Путина, который наблюдал за ходом соревнований в качестве почетного гостя.

- Это был очень зрелищный турнир, как по составу бойцов, так и в плане высокопоставленных гостей, присутствующих на нем, - поделился впечатлениями по окончании турнира Станислав Клыбик. - Я очень рад, что мне предоставилась такая возможность учавствовать в нем. Горжусь тем, что своей скромной победой я внес еще один пояс в копилку сборной России и не подвел Президента Владимира Владимировича Путина, который, уверен, верил в нашу команду и лично приехал поддержать спортсменов, а это дорогого стоит.

Владимир Путин отдал должное бойцу из Ростова-на-Дону. Фото: InstagramФото: СОЦСЕТИ

На церемонии награждения Владимир Путин поблагодарил спортсменов:

- Прежде всего слова благодарности спортсменам, - сказал глава государства. - Они еще раз порадовали нас своим искусством, мужеством. Они не просто настоящие спортсмены, этого недостаточно сказать. Они настоящие мужчины - и те, кто стоит от меня справа, и те, кто слева.

Мы, конечно, всегда болеем за наших, это естественно. Но как вы думаете, как выступать тем, у кого нет поддержки зала? А они к нам приехали. Спасибо им большое.

Хочу сказать особые слова благодарности организаторам этого турнира. Это девятый турнир подряд. Турнир стал действительно известным, узнаваемым и уважаемым в мире боевых искусств. Сюда едут с удовольствием. Каждый турнир посвящен какой‑то теме. Это пропаганда нашего спорта, пропаганда нашего искусства, пропаганда истории России. Это замечательное мероприятие, которое стало традиционным и которого, безусловно, ждут любители спорта и любители боевых искусств.