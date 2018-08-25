Обзор матча «Арсенал» - «Ростов» 24 августа 2018: счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-25T12:01:10+03:00

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Обзор матча «Арсенал» - «Ростов» 24 августа 2018: окончательный счет 0:1 в пользу гостей.

В выездной игре в Туле Валерий Карпин решил не менять состав, так успешно выступивший в предыдущей игре, разгромив дома, на «Ростов-Арене», красноярский «Енисей» (4:0), и оставил в запасе и Калачева, и Щадина.

Особой зрелищности в первом тайме не было - «Ростов» меньше владел мячом, гораздо больше фолил, закрывая подступы к своей штрафной, и только изредка взрывался короткими, но, впрочем, безуспешными контратаками — по всей видимости, ставка на первую половину встречи была сделана на стандарты, поскольку таковых «желто-синие» выполнили, наверное, с десяток — и половину из них составили угловые (туляки, например, в первом тайме не били вообще ни разу).

К чему это привело? К вязкой игре, противоборству в основном в центре поля. Впрочем, эта размеренность перед перерывом едва не обошлась «Ростову» дорого - «Арсенал» усилиями Ткачева сумел дважды создать опасность воротам Абаева: сначала выручил голкипер, потом защитник просто смазал.

Во втором тайме «Ростов» стал действовать активнее — и этот напор дал свой результат: на 65-й минуте получилась хорошая атака, в ходе которой защитник «оружейников» сыграл рукой в своей штрафной, и Алексей Ионов с 11-метровой отметки был точен. Правда, уже позже, во время разбора эпизода, показалось, что в момент приема мяча, когда и случилась игра рукой, Ионов находился в офсайде, однако ни главный арбитр Кирилл Левников, ни боковой судья этого не усмотрели, поэтому и был назначен пенальти.

«Арсенал», конечно, бросился отыгрываться, навязывая прессинг, однако ничего сделать хозяевам не удалось.

А вот «Ростов» мог забить еще дважды — в конце второго тайма возник шанс и у Гулиева, который пробил в перекладинеу, и у Зуева, который не смог переиграть вратаря, выходя один на один с Нигматуллиным.

ТАБЛО «КП»

Чемпионат России, 5-й тур РПЛ

«Арсенал» — «Ростов» — 0:1 (0:0)

Гол: Ионов, 65 (с пенальти)

«Арсенал»: Нигматуллин, К. Комбаров (Хагуш, 75), А. Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов (Лесовой, 72), Горбатенко, Ткачев, Бакаев (Кангва, 72), Чаушич, Джорджевич

Запасные: Левашов, Шамов, Мохаммед, Аджоев, Сокол, Костадинов, Ивакин, Крикуненко

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Салетрос (Юсупов, 77), Гулиев, Ионов (Зуев, 87), Сигурдарсон (Шомуродов, 65)

Запасные: Песьяков, Калачев, Хаджикадунич, Юсупов, Мирзов, Логашов, Щадин