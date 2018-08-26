2018-08-26T09:25:22+03:00
Общество

Из роддома выписали пассажирку «Боинга», которая родила сына на высоте семи тысяч метров

Малыша, появившегося на свет над Ростовом, назвали Иваном
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Счастливые родители вместе с Иваном отправились домой. Фото: ПлатовСчастливые родители вместе с Иваном отправились домой. Фото: Платов
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Из роддома выписали молодую маму, которая стала героиней сотен публикаций. Жительница Санкт-Петербурга родила на борту самолета, который летел из Симферополя. Все случилось еще 8 августа (08.08.2018 - цифры-то красивые), но появившийся на свет на высоте семи тысяч метров семимесячный Ванечка был слишком маленький. Врачи решились его выписать, когда малыш чуть-чуть подрос и окреп. Официальная церемония состоялась при большом количестве гостей, приехали даже представители аэропорта Платов (Ростов-на-Дону), где совершил вынужденную посадку "Боинг", чтобы медики забрали молодую маму и сына.

- Растите здоровыми и не болейте, - пожелали медики и гости торжественной церемонии счастливым родителям.

В качестве подарка им преподнесли детское автомобильное кресло, ведь Ирина с супругом решили не рисковать и поехать в Санкт-Петербург уже на машине.

Напомним, женщина села на борт самолета, будучи уверенной в том, что все пройдет хорошо. В Симферополе она была у мужа, а летела домой - в Санкт-Петербург.

Врачи разрешили Ване отправится домой только после того, как он окреп. Фото: Платов

Врачи разрешили Ване отправится домой только после того, как он окреп. Фото: Платов

- Я за эту беременность летала в феврале и апреле - по два перелета, еще один был в июле, - призналась ранее rostov.kp.ru Ирина. - Потому была уверенна, что полет пройдет в штатном режиме. Мы просто летели домой. У меня был назначен плановый прием у гинеколога на 9 августа, который вел мою беременность и УЗИ. Билеты были куплены заранее - как раз к дате приема. Хотели прилететь и, как говориться, «сидеть на попе ровно», поджидая это событие дома. А оно вот как получилось.

По словам молодой мамы, она держит связь с двумя пассажирками самолета. Они оказались медиками и вместе с бортпроводницами пришли на помощь, когда стало понятно, что малыш срочно-обморочно решил появиться на свет на борту самолета. Ваня заставил всех поволноваться. После рождения он не закричал. Повезло, что она из пассажирок была сотрудницей отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, она начала делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Ваня вместе с мамой стали героями СМИ. Фото: Платов

Ваня вместе с мамой стали героями СМИ. Фото: Платов

- Спустя пять минут беспрерывной реанимации он закричал! - рассказала медик. - А потом такой недовольный был, кряхтел. Но надо отдать должное и маме Ирине, которая во время схваток держала себя в руках и не кричала.

При рождении рост Вани был 48 сантиметров, а вес 1900 граммов. Но за первые три дня, находясь в больнице, он скинул до 1780 граммов, после чего кризис миновал, на радость всем он начал потихоньку набирать вес.

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Красивая дата 08.08.2018 стала счастливой для малыша, который появился на свет в небе над Ростовом-на-Дону на высоте в семь тысяч метров. То, что ребенок родился в рубашке, не сомневается никто. Это были не просто экстренные роды на месяц раньше срока. Самое настоящее чудо заключалось в том, что на борту авиалайнера «Симферополь - Санкт-Петербург» в пассажирских креслах по счастливой случайности летели медики - врач-педиатр и реаниматолог. (подробности)

НУ И НУ!

Малыша, родившегося на борту самолета, 5 минут откачивала молодая врач-педиатр

- Я увидела, что цвет ребенка не такой, как нужно, - вспоминает Ольга. - Готовились отрезать пуповину, стали мальчика отхлопывать, чтобы жидкость из легких отошла. Но малыш не закричал. Стали проводить реанимацию: я делала искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Ольга продолжала откачивать младенца и ждала того самого первого крика. Минуты тянулись, но ребенок не издал ни одного звука... (подробности)

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