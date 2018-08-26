Что происходит? Виктория Лопырева с подругами отметила юбилей, а Николай Басков поцеловал другую
Но на самом деле, может уже пора дать официальное разъяснение? Поклонники звездной пары - Николая Баскова и Виктории Лопыревой - в недоумении, подозревают, что они расстались. Уж больно странно ведут себя в последнее время. Известная телеведущая, модель и посол ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону отправилась отмечать свое 35-летие в компании подруг. Николай, который вообще-то позвал красавицу замуж, лишь написал пару строк в соцсети, причем они были какие-то печальные.
- Ты неповторимая, красивая и роскошная девушка, умная, образованная, избалованная вниманием и восхищением, но при этом остаешься человеком с чистой душой и добрым сердцем, - признался Николай Басков. - Счастлив идти рядом с тобой по жизни и мне уже даже не важно в каком статусе, главное, чтобы ты всегда была рядом, и я очень благодарен судьбе и тебе за всю твою любовь и заботу, что ты мне подарила и даже слезы. А те эмоции, которые я пережил с тобой, они навсегда останутся в моем сердце!!!
А через пару недель золотой голос России выложил видео, где другая блондинка (ведущая "Дома-2" и экс-солистка "Блестящих" Ольга Орлова) кормила его его с ложечки, а потом он ее поцеловал!
Практически в это же время телеведущая и посол ЧМ-2018, продемонстрировав удивительное спокойствие (а она не могла не знать об этом, так как видео обсуждал, пожалуй, весь русскоговорящий Интернет), опубликовала снимок рядом с роскошным букетом, а после еще один - показав на правой руке кольцо. И ни словая о женихе!
Поклонники в недоумении. Одни предполагают, что пара уже рассталась, другие подозревают, что это была игра на публику, якобы они вообще не встречались, а все было пиаром.
Но как же так? Вообще-то 40-летний певец не просто сделал предложение "Мисс Россия-2003", он гостей на свадьбу стал созывать, даже попросил Рамзана Кадырова стать свидетелем.
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