Баста вошел в состав жюри нового сезона шоу «Голос»

СЕГОДНЯ 10:45 2018-08-26T10:54:36+03:00

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Баста попал в состав жюри нового сезона шоу «Голос». Уже известно, что он стартует через две недели - 7 сентября. Продолжительное время сохранялась интрига, никто не знал, кто именно войдет в состав жюри.

А получился он звездным - Баста (Василий Вакуленко), Ани Лорак (надеемся, это поможет ей пережить скандал с мужем), мастер эпатажа Сергей Шнуров и композитор Константин Меладзе. Седьмой сезон обещает стать интересным.

Напомним, проект Первого канала был запущен шесть лет назад. Он безусловно один из самых популярных, так как здесь находят поддержку безусловно талантливые ребята. Все эти годы ведущим шоу остается неподражаемый Дмитрий Нагиев. Наставниками были Александр Градский, Дима Билан, Пелагея. Что касается уроженца Ростова - Басты - он уже имел опыт наставничества в проекте «Голос». За весь сезон проекта показал себя очень достойным наставником, который неоднократно выручал участников.

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