2018-08-26T10:54:36+03:00
Общество

Баста вошел в состав жюри нового сезона шоу «Голос»

Наставниками также станут Ани Лорак, Шнур и Константин Мелазде
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Баста вошел в состав жюри нового сезона шоу «Голос». Фото: bastaakanoggano/InstagramБаста вошел в состав жюри нового сезона шоу «Голос». Фото: bastaakanoggano/Instagram
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Баста попал в состав жюри нового сезона шоу «Голос». Уже известно, что он стартует через две недели - 7 сентября. Продолжительное время сохранялась интрига, никто не знал, кто именно войдет в состав жюри.

А получился он звездным - Баста (Василий Вакуленко), Ани Лорак (надеемся, это поможет ей пережить скандал с мужем), мастер эпатажа Сергей Шнуров и композитор Константин Меладзе. Седьмой сезон обещает стать интересным.

Напомним, проект Первого канала был запущен шесть лет назад. Он безусловно один из самых популярных, так как здесь находят поддержку безусловно талантливые ребята. Все эти годы ведущим шоу остается неподражаемый Дмитрий Нагиев. Наставниками были Александр Градский, Дима Билан, Пелагея. Что касается уроженца Ростова - Басты - он уже имел опыт наставничества в проекте «Голос». За весь сезон проекта показал себя очень достойным наставником, который неоднократно выручал участников.

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Когда на сцену вышла девушка в ярко красном платье и копной кудрей, запев известный хит Hotel California, зал апплодировал стоя. Известную композицию участница с сильным вокалом спела на свой манер, даже добавив в середину песни речитатив. (подробнее)

Наставник телепроекта "Голос" Баста доказал, что умеет исполнять не только рэп

Когда стало известно, что рэп-исполнитель из Ростова будет наставником в популярном телепроекте "Голос", большинство зрителей возмутились - как он может быть судьей на вокальном шоу? Поклонники артиста в ответ уверяли, что Баста отлично поет. Это видео дает возможность пользователям Интернета оценить вокальные данные рэпера (подробнее)

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