2018-08-26T12:40:59+03:00
Общество

Соперница Бузовой оправдалась за имя дочери футболиста Дмитрия Тарасова

Вторая вице-мисс Россия 2014 из Ростова-на-Дону заявила, что мечтала именно так назвать свою дочь
Ольга КУПОРОВА
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Модель из Ростова объяснила выбор имени дочери. Фото: kostenko.94/InstagramМодель из Ростова объяснила выбор имени дочери. Фото: kostenko.94/Instagram
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Нынешняя супруга футболиста Дмитрия Тарасова, которая чуть больше месяца назад родила ему дочь, вынуждена была объяснить выбор имени ребенка. Она опубликовала достаточно большой пост, в котором подробно обо всем рассказала.

- В детстве я обожала игру «Наша семья», - написала 24-летняя модель из Ростова-на-Дону. - В этой игре я выбирала всегда дочку с именем «Мила». Помню, что с того момента всегда и везде (даже в семье «Sims 2»), называла дочь моих персонажей Миланой. Вот такая вот преданность данному имени (целых 13 лет!). Поэтому у меня сомнений не было. Через пять минут после родов, любимый так и сказал, что ей ооочень подходит это имя. Никакой погони за тенденцией, а просто мое желание - и поддержка мужа в этом вопросе.

Напомним, скандальная блогер Лена Миро назвала нынешнюю третью супругу футболиста Дмитрия Тарасова "колхозницей", заподозрив в том, что имя ребенку дали в угоду тренду.

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Наша маленькая и долгожданная радость, будь счастлива!
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- Детям колхозники склонны давать имена вычурные. Вот и Тарасова нарекла дочку не Катей и не Юлей, а Миланой, - резюмировала скандалистка.

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И все слова станут такими несерьезными #family
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Возможно кто-то подзабыл, так мы напомним, именно модель и вторую вице-мисс Россия 2014 Анастасию Костенко считают виновницей разрыва футболиста Дмитрия Тарасова и телеведущей Ольги Бузовой. Громкий развод случился почти два года назад (в ноябре 2016), но многомиллионная армия поклонников об этом не забыла, ведь сама телеведущая так и не нашла свою вторую половинку и семейного счастья, но стала мегапопулярной.

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Модель из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко показала маленькую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова. Смелый шаг, учитывая, что часто счастливые родители стараются подольше скрывать детей от чужих глаз. Анастасия не побоялась. Она выложила на своей странице в Instagram в карусельке фотографии с крестин Миланы, а среди них - мимимишный снимок красавицы-дочери, добавив следующее: «Теперь наша принцесса под надежными крыльями Ангела-Хранителя» (подробности)

История ростовской золушки, которая увела у Бузовой мужа: биография Анастасии Костенко

Таланты Насти развивали с детства - она окончила музыкальную школу по классу: хореография, вокал, хор и фортепиано.Участвовала в разных конкурсах - не только красоты, а еще и краеведческом, литературном, вокальном, хореографическом.

- С самого детства дочь была общительным ребенком. Очень любила выступать - танцевала и пела. Собирала всех соседей и развлекала их, - поделилась в одном из интервью мама модели - Виктория Владимировна. - Звездочку мы в ней увидели сразу. И учителя это тоже замечали. Краснеть за нее в школе точно не приходилось. В ней есть бойцовский дух, и трудностей она не боится. (подробности)

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