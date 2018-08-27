От Афгана до Сирии: В Южном военном округе опыт боевых конфликтов обкатывают в «битвах капитанов»

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-27T15:12:20+03:00

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- Знаешь, а ведь в 90-х мы сюда пацанами бегали собирать патроны и гильзы, потом бои с игрушечными автоматами устраивали, по вросшей в землю технике лазали: тогда ведь учения были из разряда фантастики, - задумчиво говорит Серега — мой давний товарищ, офицер одной из частей Южного военного округа, глядя на гудящий и ревущий на все лады хриплыми голосами моторов военной техники Кадамовский полигон, который находится в десяти километрах от его малой родины — Новочеркасска. - А сейчас подразделения не вылезают отсюда — ни днем, ни ночь, ни зимой, ни летом.

Мы с ним находимся на форуме «Армия-2018» - в тех полях, которые вообще-то, действительно, служат местом практических учений недавно воссозданной по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу легендарной 150-й мотострелковой дивизии, чьи бойцы в далеком 1945-м брали штурмом Рейхстаг.

Во многом сегодня в боестолкновениях решают личные качества командиров. Фото: Аркадий Будницкий.

А сейчас здесь развернулась, во-первых, выставка самых современных образцов военной техники (триста с лишним единиц — на радость детворе, облепившей все эти танки, БМП и БТР, ракетные установки, самоходки, военно-инженерную технику, вертолеты, потому что вход в течение трех дней на полигон бесплатный), а во-вторых, это место так называемого динамического показа — то есть собственными глазами можно увидеть всю эту камуфлированную красоту в действии.

- Ну, кажется, сейчас начнется, - говорит, присматриваясь вдаль, Сергей и еще что-то добавляет, но уже ничего не слышно — голос его тонет в реве и стрекоте выстрелов.

ВЕСЬ ЦВЕТ РОССИЙСКОЙ БОЕВОЙ ТЕХНИКИ

На сцене — в смысле, на полигоне — разведгруппа спецназа, которая должны нащупать «в условиях неочевидности» базу незаконного вооруженного формирования. И нащупала — нарвалась на хорошо подготовленную засаду. Но этих парней так просто не возьмешь!

Отряд мгновенно перестраивается, бойцы рассыпаются по выгоревшей на жарком августовском южной солнце траве, прикрываясь в ложбинках и редких малорослых кустиках, и открывает шквальный огонь — прицельный, а не абы как! И вот уже переходит в атаку, тут же на ее поддержку вырываются вперед бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр», прикрывая спецназовцев и принимая на себя ответные залпы «боевиков»: им-то хоть бы хны — они способны выдержать и пули калибром до 14,5 мм, и даже противотанковые мины и фугасы до 8 кг (в тротиловом эквиваленте).

Пехоту прикрывают бронемашины. Фото: Аркадий Будницкий.

Все бы хорошо, враг повержен, но задача, как выясняется тут же, в ходе короткого обзора результатов боя, не выполнена: «лидер бандформирования», ловкий гад, сумел скрыться — и бойцы бросаются на его поиски. Еще несколько минут, и главный «злодей» пленен разведчиками, место хранения оружия уничтожено — и тут же идет вызов на уничтожение основных сил противника авиации.

Рокот в небе — с воздуха под углом к земле несутся парами «Ночные охотники» (Ми-28Н), затем «Аллигаторы» (Ка-52), выпуская на ходу ракеты по целям, и дальше район скопления боевиков утюжит уже «Терминатор» (Ми-8АМТШ), названный именем Героя России Ряфагатя Хабибуллина.

Пуск ракет с боевых самолетов. Фото: Аркадий Будницкий.

Как только вертушки отработали по своим целям, на бреющем полете заходят боевые самолеты — и Су-30СМ, и бомбардировщики Су-24М, и штурмовики Су-25СМ «Грач».

Ну а в качестве завершающего аккорда для полного набора впечатлений у зрителей в дело вступает наземная техника — особых почестей удостаивается маневр «летающего танка» Т-72Б3, взмывающего по импровизированному трамплину над землей и, пролетая с десяток метров, успевающего нанести порцию выстрелов — главное, точных, поскольку цели, как сообщает диспетчер внимательно рассматривающему происходящее с НП командующему войсками ЮВО Александру Дворникову.

Далее свою огневую мощь демонстрирует комплекс «Панцирь-С1», врывается вперед взвод на БТР-82А, затем танки, гремит минометная батарея...

РЕАЛЬНЫЕ ЭПИЗОДЫ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ КАМПАНИЙ

Генерал-полковник Александр Дворников, экс-командующий российской группировкой войск в Сирии, при котором там самолеты наших ВКС совершили около десяти тысяч вылетов, уничтожив сотни важных объектов боевиков, не скрывает, что доволен увиденным.

И, надо полагать, этому есть объяснение — собственно, это он ввел в ЮВО новую схему тактических учений, в которых как раз и обкатывается сирийский опыт — во всех частях и регионах. Буквально за пару дней до этого форума под Ростовом-на-Дону он наблюдал за двусторонним ротным тактическим учением с участием мотострелков 58-й общевойсковой армии на горном полигоне Тарском в Северном Осетии, теперь то же самое — здесь, на Кадамовском полигоне, одном из крупнейших в России, а потому — есть, где развернуться в прямом и переносном смысле.

Командующий войсками ЮВО Александр Дворников и губернатор Василий Голубев. Фото: Аркадий Будницкий.

- Современная боевая техника открыла перед нами новые перспективы совершенствования тактики на суше, в воздухе и воде, - объясняет Дворников. - И сегодня мы вносим коррективы в систему приемов ведения боевых действий, расширяем границы ведения разведки и дальность нанесения огневого поражения, плюс повышаем мобильность и оперативность в системе управления войсками и организации межвидового взаимодействия.

Такие «двусторонние ротные тактические учения», прозванные уже в армейском народе «битвами капитанов», поскольку сражаются в них офицеры в этом звании (иногда — старлеи), проводятся в соединениях и воинских частях округа с 20 августа по 15 сентября — каждый день.

Голубые береты крушат все на своем пути. Фото: Аркадий Будницкий.

- Очень полезная штука, - рассказывает начальник управления боевой подготовки полковник Рамиль Гилязов. - Созданы условия, в которых командиры подразделений работают в реальных боевых эпизодах, взятых из опыта Сирийской кампании. Сценария как такового нет: ситуации сотканы из тех моментов, которые на самом деле были и могут быть в бою: то есть командир роты принимает решения так, как если бы это все происходило в реальности— он управляет авиацией, артиллерией, занимается сбором и анализом разведданных, управляет боем.

Собственно, идет состязание командиров. Одна группа (допустим, соединение из танкового полка) ведет оборонительные действия, другая (мотострелковая) — наступательные. Командир волен действовать так, как считает нужным: использовать хитрость, нестандартные шаги, потому что его задача — переломить ситуацию и победить. Даже командующий, следящий за всем со своей позиции, не вмешивается.

Вертушки в атаке. Фото: Аркадий Будницкий.

Зато офицеры, которые тоже пристально смотрят за очередным учением, переживают — то ли потому что там, в одной из групп, «свои», то ли оттого, что представляют себя на месте этих командиров, но — кто-то стучит кулаков по ладони, кто-то что-то бормочет под нос...

И вот — развязка. Командир обороняющейся группы проморгал обход противника, и сейчас все решают мгновения...

- Мы ушли от старых стереотипов, где море огня и показухи, - пожимает плечами Гилязов. - Сейчас важнее, чтобы на любом уровне руководства подразделениями, была готовность эффективно управлять боем.

Операция по захвату условного противника. Фото: Аркадий Будницкий.

КСТАТИ

На Кадамовском прошла реконструкция «Магистрали»

Во второй день форума на полигоне 150-й дивизии прошла реконструкция одного из самых заметных событий афганской войны — воздушно-наземной общевойсковой операции «Магистраль», проходившей в горном массиве «Сулеймановы горы» с конца ноября 1987-го по середину января 1988-го.

Главным итогом ее стал прорыв многомесячной блокады Хоста, а также срыв плановпо создании на территории этой провинции «автономного исламского государства».

Сценарий был обычен для той войны: колонна советских войск попадает в засаду «душманов», блокирующих проезд первому автомобилю, и вступает с ними в бой, который заканчивается победой наших бойцов, уничтожающих колоритно одетых «боевиков».

- Это — тоже наука, добытая кровью советских воинов, - говорит знакомый полковник. - Точно такие же засады устраивают и сейчас, только мы в них, к счастью, попадаем намного реже.

Тот самый "летающий танк". Фото: Аркадий Будницкий.

КОНКРЕТНО

Какая техника была представлена на форуме "Армия-2018" в Ростовской области

Форум «Армия-2018» на Кадамовском посетили около 30 тысяч зрителей. Они смогли увидеть вблизи новейшие истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ «Грач», вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-8АМТШ «Терминатор», танки Т-72Б3, БМП-3, БТР-82А, бронеавтомобили подразделений спецназа «Тайфун» (три модификации), «Тигр», «Рысь».

Кроме того, были представлены на выставке оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», ЗРК С-400 «Триумф» и «Бук-М3», беспилотники, «Ураган», «Смерч», «Торнадо», средства связи и радиоэлектронной борьбы, инженерная и специальная техника (включая инженерную машину разграждения ИМР-3М, машину разминирования БМР-3МА, плавающий транспортер ПТС), катера и даже робота-сапера «Кобра-1600», который на своих гусеницах способен преодолевать пороги высотой 160 мм и водные преграды глубиной до 120 мм.