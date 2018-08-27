Кому поможет дельфинотерапия?

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-27T16:00:12+03:00

Психологи доказали, что общение с животными в терапевтических целях помогает наладить отношения в семье и решить проблемы общения с замкнутыми и гиперактивными детьми. В чем заключается феномен дельфинотерапии?

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Об успехах дельфинотерапии специалисты и психологи пишут научные работы, а дельфинарии России и Америки разрабатывают и предлагают целые программы реабилитации пациентов через общение с дельфинами.

Дельфинотерапию рекомендуют при хронической усталости и сильных стрессах, при заболеваниях нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а также при таких серьезных диагнозах как ДЦП, аутизм, синдром Дауна и задержка умственного развития.

Но за счет чего достигается целебный эффект? Ученые спорят до сих пор.

Что такое дельфинотерапия?

Многие замечали, что при посещении дельфинария переполняет ощущение счастья. Но достаточно ли созерцания шоу дельфинов для целебного эффекта?

Оказывается, дельфины очень быстро подстраиваются под человека и легко устанавливают контакт с детьми. Популярная развлекательная услуга – коллективное плавание с дельфинами – длится не больше 15 минут и рассчитана на здоровых детей от 10 лет, которые умеют плавать. В этом случае в воде находятся 2-3 человека и 5-6 дельфинов.

Авторская методика по оздоровлению детей с функциональными нарушениями предполагает индивидуальное плаванье с дельфинами курсами из 8-10 сеансов под контролем психолога и профильного врача (невролога, травматолога). Часто в таких сеансах, кроме ребенка, принимают участие родители, специалисты. Длина каждого сеанса при этом не превышает 20 минут.

В Крыму работает даже Институт дельфинотерапии, специалисты которого изучают феномен дельфинов, отслеживают показатели пациентов до и после сеансов дельфинотерапии и проводят эксперименты по лечению психоневрологических пациентов.

По их наблюдениям, после контакта с дельфинами, мозг человека вырабатывает больше эндорфинов – гормонов счастья. Благодаря этому улучшается иммунитет и эмоциональное состояние пациентов: восстанавливается сон, память, лучше усваивается новая информация. При увеличении в крови количества эндорфинов снижаются болевые ощущения, за счет чего облегчается состояние пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Как лечат дельфины?

Оказывается, дельфины воздействуют на человека сразу несколькими способами.

Первый из них – «сонофорез», который напоминает лечение ультразвуком. Но если мощность УЗ-аппаратуры, которую используют в медицине, 2,2 Вт на кв.см, то мощность ультразвука, излучаемых сонарами дельфинов – в 4 раза больше – до 8, 3 Вт на кВ. см. Благодаря этому улучшается проницаемость клеточных мембран, стимулируется крово- и лимфообращение.

Дельфины излучают УФ-волны частотой от 10 до 20 Гц. Благодаря эффекту эхолокации, в воде возникают микропузырьки величиной 100 микрон. В момент схлопывания, из-за высокого давления температура в пузырьках достигает 5500 С, что сопоставимо с температурой на поверхности солнца!

Второй феномен, вызванный схлопыванием пузырьков – кавитация. В процессе перемещения пузырьков газа из-за разницы давлений, возникает трение. А оно в свою очередь воздействует на клетки организма, меняет структуру эритроцитов и улучшает свертываемость крови.

Виброакустический эффект ультразвука выражается в микровибрациях, которые улучшают лимфоток и обменные процессы в организме.

А во время плавания с дельфинами вокруг их плавников образуются зоны турбулентности. Благодаря такому гидромассажу стимулируются нервные окончания пациентов, уходит болевой синдром. Особенно эффективно это применяется при лечении заболеваний позвоночника.

Целебными оказались и звуки, которые излучают дельфины. Установили, что показания ЭЭГ пациентов после дельфинотерапии меняются до той же частоты, что издают при общении дельфины – до 16 Гц. Результат: работа обоих полушарий мозга человека синхронизируется, улучшается состояние памяти и мыслительных процессов.

Доводы против дельфинотерапии

Казалось бы, все говорит за дельфинотерапию. Но пять лет назад, в 2013 году, известный специалист по поведению дельфинов, нейробиолог Лори Мариино опубликовала статью, в которой развенчала мифы о добродушных и веселых млекопитающих.

Во-первых, дельфины в неволе часто болеют и быстро погибают. Лечение ими – пытка над дельфинами. Приветливая «улыбка дельфинов», – объясняет нейробиолог, – миф, а их «улыбка» – особое строение челюсти млекопитающего.

Мариино отмечает, что все программы «плавания с дельфинами» – лишь часть индустрии развлечений, на которой зарабатывают огромные деньги. В США стандартный курс дельфинотерапии из 8-10 сеансов плавания стоит несколько тысяч долларов. В России, в зависимости от региона, от 3000-6000 руб. за сеанс. При условии, что для «терапевтического эффекта» их должно быть не менее пяти-десяти. В Ростове 15 минут плавания с дельфинами обойдется в 2500 руб. в будни, и 3000 руб. – в выходные.

По мнению Лори Мариино радость от общения с дельфинами – не миф, но в лечении таких диагнозов как ДЦП, аутизм или синдром Дауна успехи дельфинотерапии – лишь в эффекте плацебо.