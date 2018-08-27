2018-08-27T15:49:29+03:00
Звезды

Виктория Лопырева призналась, что берет на отдых отдельный чемодан с купальниками

Но загорает всегда в одном и том же
Оксана АРТЕМОВА
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Виктория меняет купальники как перчаткиВиктория меняет купальники как перчатки
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Невеста Николая Баскова, модель и ведущая Виктория Лопырева призналась поклонникам, что берет на отдых отдельный чемодан с купальниками:

"Когда дело касается отдыха, я бережно отбираю наряды, представляю, что наконец-то именно это платье выйдет в свет, а эти невероятные босоножки наконец-то будут танцевать до утра на какой-то супер вечеринке. Дя купальников подобран специальный отдельный чемодан (ну как? Надо же сделать много красивых фотографий), а мечта протестировать все beauty продукты, на которые не хватает времени в обычной жизни, так и остаётся мечтой. Так же, как и все вышеперечисленное. Ибо купальник для удачного загара всегда только один".

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I am totally open to some awesome coming my way! V
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Вообще, по словам телеведущей, за годы работы послом ФИФА она научилась собирать чемоданы очень быстро. А заодно контролировать количество пар обуви с 10 к каждому наряду ("Пара бежевых и чёрных лодочек идут практически ко всему") и оставлять тяжелые дорогие сумочки дома. "К тому же, еще далеко не факт, что этот чемодан долетит до места назначения", - с улыбкой пишет Виктория.

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Welcome back! V
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Но хоть опыт за время путешествий по всему миру гигантский, а на отдыхе шорты и футболка становятся единственной спецодеждой, Вика со смехом говорит, что количество багажа превышает все допустимые нормы.

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Виктория Лопырева
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Девчонки все, как одна поддержали красотку:

monica90099 Ахахахах, Вика, я точно также: куча платьев и туфель, а в итоге целый месяц шорты и майка

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LolliPop
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julianasatsyk Прочла и поняла, что обо мне! Лучше не надеть платье, чем жалеть, что не взяли его.

milla_milochka Каждый раз с собой борюсь и зарекаюсь тащить поменьше шмотья и обуви. В результате опять полные чемоданы с перевесом. Но в пункте назначения ничего не носится!

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I like my body when it s with your body V
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ksenulka Каждый раз перед сбором говорю себе: "Вспомни, что было в прошлый раз. Ты проходила в одном платье и в одних штанах. Все остальное просто пролежало в чемодане." Начинаю собираться и понимаю, что начинается опять та же история. А вдруг это, а вдруг то. Каждый раз утешаю себя: "Я эти чемоданы на себе не тащу. Ну и пусть пролежит в чемодане. Ничего страшного. Привезу обратно." Цирк.

olgagon1963 Вика, все как у вас! Мы, женщины, наверно без этого не можем! Я также не могу мало брать одежды в отпуск! Если ты делаешь каждый день фото, нужно, конечно, хорошо подобранные летние комплекты! Жалко ,авиакомпании так мало дают нам вес чемодана, особенно нам женщинам! Ну что 23, азиатские хоть побольше 30!

У мужчин претензии оказались поменьше:

all_for_soul_com Кредитная карточка на которой есть бабло и трусы!

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Черный купальник Виктории Лопыревой
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