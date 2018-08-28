Миллиарды рублей за три года: на Южном въезде в Ростов построят 8-полосный мост и новую эстакаду

СЕГОДНЯ 13:37 2018-08-28T13:42:06+03:00

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В ближайшее время на южном подъезде к Ростову-на-Дону стартует второй этап реконструкции дороги. Сроки пока не называются, в региональном правительстве осторожно говорят о том, что работы начнутся уже в самое ближайшее время, скорее всего, до конца нынешнего года.

Предполагается, что будет полностью реконструирован трехкилометровый участок от батайской развязки до «Тачанки». В связи с тем, что сама дорога будет расширена, изменятся съезды в сторону Краснодара, Батайска и Азова.

- Подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от трассы М-4 «Дон» включает в себя строительство еще одной разворотной эстакады (в южную сторону), расширение второго пойменного моста до восьми полос и реконструкцию развязки на Батайск и Краснодар, в частности, здесь будет построен новый съезд, а существующие изменены с учетом расширения проезжей части основного хода дороги, - пояснили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. - Участок будет полностью оснащен электроосвещением и обустроен в соответствии с требованиями безопасности движения.

Работы будут длиться примерно три года - до 2021 года. Не исключено, что строители используют уже имеющийся опыт по реконструкции первого этапа южного подъезда, когда была построена объездная дорога, по которой пошел основной поток транспорта, а они спокойно приводили в порядок старую трассу и строили эстакады.

После реконструкции дорога будет расширена с нынешних четырех до восьми полос, а пропускная способность составит 120 тысяч автомобилей в сутки, что превысит нынешний трафик в два раза. Примерная стоимость проекта - 4 млрд рублей.

Напомним, первый этап реконструкции южного подъезда завершился перед чемпионатом мира, он длился с декабря 2016 года. На участке со второго по четвертый километр проезжая часть стала восьмиполосной, изменилась транспортная развязка, построен шестиполосный мост, возведены две новые эстакады на въезд и выезд из Ростова со стороны Темерницкого моста.