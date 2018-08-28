Новый начальник донской автоинспекции ответил за вафельную разметку в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 13:48 2018-08-28T15:41:53+03:00

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Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Ростовской области полковник полиции Олег Богун, назначенный на должность два месяца назад, стал гостем программы «Люди в погонах» радио «Комсомольская правда» - Ростов» (89,8 FM). В течение часа он отвечал на вопросы журналистов и радиослушателей.

ПЛЮС РОСТОВА - В ШИРОКИХ ДОРОГАХ

- Вы семь лет проработали в Краснодаре, теперь возглавили автоинспекцию Ростовской области. Есть, с чем сравнить. Как вы считаете, какие плюсы у донской столицы в плане организации движения?

- Несомненный плюс Ростова-на-Дону в том, что центральные магистральные улицы имеют три и более полос для дорожного движения. Это позволяет увеличить скорость прохождение транспортных средств и, соответственно, уменьшает плотность потока.

- Как вам стиль вождения в Ростове? Многие говорят, что хромает.

- Сравнивать не хочется. Но меня приятно удивил тот факт, что большинство автомобилистов уважительно относятся к пешеходам и останавливаются перед переходами.

«ПРЕДЛАГАЕМ УСТАНОВИТЬ ТАЙМЕР НА ПЕРЕКРЕСТКАХ С ВАФЕЛЬНОЙ РАЗМЕТКОЙ»

- В Ростове или Краснодаре меньше пробок?

- (улыбаясь) В Ростове, как я уже сказал, 18 магистральных улиц с шириной проезжей части больше 25 метров, что снижает количество пробок. Эти два месяца я изучал организацию дорожного движения в Ростове-на-Дону. И одним из первых предложений стало нанесение вафельной разметки.

- Вот водители Ростова и узнали, кого надо благодарить за нее.

- Это была наша совместная идея с ГИБДД Ростова и полком ДПС. Выезд на перекресток - одна из проблем города, которую надо решать, при этом мы исходили из анализа аварийной ситуации. Цель не наказать, а улучшить. Разметка была нанесена на самые сложные перекрестки: Ленина - Нагибина и Стачки - Малиновского. Первое время после внедрения новшества мы анализировали ситуацию. Согласен с мнением водителей, что необходим таймер, чтобы автомобилисты могли ориентироваться по времени. Мы уже вышли с таким предложением.

- Уже кого-то оштрафовали за выезд на вафельную разметку?

- Протоколов составлено немного (на Нагибина - 27, на Стачки - 4). Как я уже отметил, наша цель не штрафовать, а научить водителей соблюдать правила дорожного движения, не создавать на перекрестках заторы.

- Насколько реально снизить количество погибших на дорогах? Что для этого нужно?

- Надо использовать все инструменты, которые возможны. В этом году у нас наблюдается снижение количества аварий с пострадавшими на девять процентов. Цифра неплохая, но, если вдуматься, уже погибли 278 человек и 2 567 получили травмы. Требуется и социальная реклама, и профилактическая работа в детских садах, школах, с водителями общественного транспорта, а также двигаться в сторону эффективности грамотной организации дорожного движения.

322 АВТОБУСА ПЕРЕВОЗИЛИ ПАССАЖИРОВ, БУДУЧИ НЕИСПРАВНЫ

- Вы сказали об общественном транспорте. Профессионализм некоторых водителей автобусов и маршруток вызывает сомнение.

- Мы недавно провели операцию «Автобус». В течение трех недель контролировали техническое состояние автобусов, которые выходили на маршруты. Результаты таковы. Проверили 5 727 автобусов, из них, как оказалось, 322 эксплуатировались с техническими неисправностями. В отношении 82 должностных лиц, осуществлявших выпуск данных транспортных средств на линию, возбуждены дела об административных правонарушениях. За различные нарушения ПДД РФ к ответственности привлечены более 2,5 тыс. водителей (кто-то проехал на красный, кто-то забыл включить поворотник или говорил по сотовому телефону, - авт.). Кроме того, выявлен 151 факт эксплуатации автобусов с неустановленными, неработающими или неисправными тахографами.

Недавно в донской столице прошла операция "Автобус"Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

- Водители Ростова в последнее время стали получать «письма счастья», но не всегда они согласны с выписанными протоколами. Как часто вы соглашаетесь с протестами автомобилистов? Есть ли смысл спорить?

- Конечно есть, это же автоматизированная система, ошибки могут быть. По цифрам скажу следующее: за семь месяцев поступило 3 819 жалоб и обращений граждан, что составляет 0,4% от количества вынесенных постановлений. Оставлено без изменений 487 (12,7%); отменено, прекращено 1 131 (29,6%). Не согласны - обращайтесь. Необязательно приезжать в центр автофиксации нарушений, который расположен на улице Доватора, можно написать через портал УГИБДД Ростовской области, там же, кстати, проверить штрафы - очень удобный и простой интерфейс.

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