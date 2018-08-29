В день выборов в ЗС РО инвалиды смогут воспользоваться «социальным такси»

СЕГОДНЯ 11:40 2018-08-29T11:50:23+03:00

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В Единый день голосования, 9 сентября, когда в регионе будет избираться новый состав донского парламента, в Ростовской области пройдет ставшая уже доброй традицией акция для людей с ограниченными физическими возможностями под названием «Дорога на выборы», организатором которой выступает региональный избирком.

- Главная цель этой акции — помочь маломобильным группам населения реализовать свое избирательное право: принять участие в выборах непосредственно на избирательном участке, - пояснил заместитель председателя ИК РО Александр Энтин на встрече с волонтерами. - Мы собрали здесь руководителей волонтерских групп со всех городов и районов Дона, они проходят предварительный подробный инструктаж о действиях в день голосования.

Всего в волонтерском корпусе — порядка трехсот человек, что примечательно, в основном это девушки. Но, главное, глаза у всех горят, в них есть желание помогать — со всей душой.

- Наверное, если каждый сделает хотя бы раз, даже только в один день, такое доброе дело — поможет человеку с ограниченными возможностями, скажем, перебраться через дорогу, подняться на бордюр тротуара или что-нибудь полезное, то мир станет лучше, - уверена доброволец Ольга.

Между тем, говорит основатель волонтерского отряда «Открытое сердце» Татьяна Аракчеева из Белой Калитвы, самая большая сложность состоит как раз в том, что люди боятся на улице подходить к инвалидам — смущаются, не понимают, как завести разговор, боятся обидеть словом.

- Но в том-то и суть, что не нужно выдумывать что-то невообразимое — если есть внутри вас желание помочь, просто подойдите и спросите, нужна ли этому человеку ваша помощь, а он сам ответит, да или нет, - объясняет она.

- Для того-то нас сюда и позвали — рассказать волонтерам, как себя нужно вести, потому что у них, когда они знакомятся с такими, как мы, проходит этот страх, они ведут себя уже вполне спокойно, корректно, - поддерживает ее активист ростовского общества инвалидов-опорников Янина Серенко.

Обе не в первый раз уже участвуют в подготовке волонтеров, у них уже есть опыт подготовки добровольцев, которые помогали маломобильным группам в ходе мартовских выборов Президента РФ.

Правильному взаимодействию с маломобильными группами граждан волонтеров учат сами активисты сообщества инвалидов-опорников.Фото: Александр СТЕПАНОВ

В каждом муниципалитете, сообщил Александр Энтин, уже сформированы группы волонтеров, которые собирают пожелания об участии в голосовании людей с ограниченными возможностями, и на сегодняшний день этой помощью уже изъявили желание воспользоваться порядка 250 инвалидов — добровольцам предстоит в день голосования сопроводить их на избирательный участок.

Каждый волонтер будет облачен в футболку с символикой акции, ему выдадут бейдж и сертификат.

- Мы проводим огромную работу для обеспечения доступности избирательных участков для людей с ограниченными возможностями, - отметил Александр Энтин. - Большинство участков для голосования, например, уже перенесли на первые этажи зданий. из более чем 2,6 тысяч участков лишь полсотни примерно остались на вторых этажах, но только там, где попросту нет возможности перенести их. Плюс, конечно, все участки оборудованы пандусами.

К настоящему времени, по его словам, закуплены несколько комплектов специальных кабин для районов и городов, где проживает много людей с ограниченными возможностями, чтобы они имели возможность оставить свой голос на участке так, чтобы им было максимально комфортно.

Кроме того, уточнил замруководителя облизибркома, в день голосования инвалиды в Ростове-на-Дону и ряде других муниципалитетов смогут вызвать социальное такси, которое оборудовано для перевозки людей в колясках.