В Ростове-на-Дону медиков обвинили в том, что они выкинули пациента из больницы

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-29T16:25:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовчане в социальной сети обсуждают ролик (видео 18+), снятый у входа в приемное отделение больницы скорой медицинской помощи в 5 часов утра. Очевидец зафиксировал на камеру побитого мужчину, лежащего без чувств на земле возле приемного отделения со спущенными штанами.

- Мы видели, как медсестры вывели человека, и вот, пожалуйста, - говорит за кадром автор съемки. - Я в шоке с халатности врачей. Куда катится эта страна?

В комментариях горожане предположили, что мужчина, попавший на видео, имеет проблемы с алкоголем, и поэтому медики не захотели бороться с его буйстом и вывели из больницы.

В управлении здравоохранения города "КП" прокомментировали, что мужчину из ГБСМП не выкидывали. Его доставили в больницу с травмами и в состоянии опьянения. Пациенту оказали помощь, после чего он самостоятельно вышел на улицу - покурить или справить нужду. А там уже упал и потерял сознание. По словам чиновников, люди, снявшие героя ролика на видео, даже не зашли в приемное отделение, чтобы сообщить медикам о том, что у тех на пороге лежит человек.

- Больной во время пребывания в приемном отделении нецензурно выражался в сторону медицинского персонала, отказывался от подписи документов и продолжения обследования, - рассказала замначальника городского управления здравоохранения Ольга Барладян. - По информации с камер наблюдения, установлено что в 4:22 пациент самостоятельно покинул приемное отделение. В 6:03 он был обнаружен сотрудниками больницы, после чего повторно осмотрен, выявлены свежие следы травмы. После дополнительного обследования и установления диагноза, пациент помещен в реанимационное отделение, ему выполнена операция.

В подтверждение своих слов медики предоставили запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что мужчина выходит из здания сам - никто его не выводит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/666373" frameborder="0"></iframe> Запись с камеры видеонаблюдения больницы.Видео предоставлено управлением здравоохранения Ростова-на-Дону

Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь.