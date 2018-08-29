В Ростовской области экономика в плюсе благодаря новым проектам и инвестициям

СЕГОДНЯ 17:38 2018-08-29T17:45:38+03:00

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Больше десяти лет назад при содействии депутатов донского парламента в Ростовской области было создано Агентство инвестиционного развития (АИР). Оно стало первым в России, после чего другие регионы начали перенимать донской опыт. В общей сложности АИР удалось привлечь свыше шести миллиардов долларов в экономику региона, реализованы 80 проектов, открыты новые предприятия, созданы рабочие места.

- Мы сегодня являемся свидетелями того, как принятое депутатами несколько лет назад грамотное и просчитанное решение по созданию Агентства инвестиционного развития приносит свои плоды, - отметил спикер донского парламента Александр Ищенко, выступая на мероприятии по обсуждению проекта Стратегии развития Ростовской области - 2030.

Сотрудников АИР часто называют инвестиционными разведчиками, и это неслучайно. Они специализируются на поисках инвесторов по всему миру, приводят в донской регион новые технологии и производства. При этом Агентство продолжает эффективно взаимодействовать с органами власти и донским парламентом, которые своими решениями снимают барьеры на пути тех, кто готов вкладывать деньги в экономику Ростовской области. В частности, депутаты Законодательного собрания РО приняли целый блок законов, которые способствовали формированию благоприятного инвестиционного климата.

Сейчас заканчивается работа над Стратегией-2030, и АИР – инструмент, который позволит добиться намеченных результатов. ФОТО: ЗСРО

На данный момент темпы роста валового регионального продукта Ростовской области выше, чем в среднем по России. Это дало возможность отремонтировать и построить сотни социальных объектов - школы, больницы, поликлиники. Эксперты видят прямую связь между этой проделанной работой и региональной экономикой, которая на данный момент находится в плюсе.

- Сейчас заканчивается работа над Стратегией-2030, и Агентство инвестиционного развития - это как раз тот инструмент, который позволит добиться намеченных результатов в экономике, - сказал генеральный директор АИР Игорь Бураков, добавляя, что на сегодняшний день в активной работе Агентства находятся 46 проектов на общую сумму свыше 190 млрд рублей.