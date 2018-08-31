В Ростове-на-Дону во всех школах будут работать камеры наблюдения

СЕГОДНЯ 10:04 2018-08-31T10:46:52+03:00

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Вот и лето прошло! 1 сентября - начало нового учебного года для большинства ростовских школьников, учителей и преподавателей. За парты сядут тысячи учеников. А готовность школ уже проверили контролирующие организации. За месяц до начала учебного года учреждения посетили представители надзорных ведомств. Тщательно изучали столовые, камеры наблюдения, наличие сигнализаций и соответствие требованиям безопасности.

- К началу нового учебного года все 273 функционирующие образовательные организации города оборудованы кнопкой тревожной сигнализации, - сообщила и.о. начальника управления образования Ольга Рябышева. - Кроме того, все образовательные учреждения имеют актуализированные в 2017 году паспорта антитеррористической защищенности.

Все школы Ростова-на-Дону оснащены камерами видеонаблюдения, усилены меры и контроль по организации и соблюдению пропускного режима.

- Школы Ростова-на-Дону готовы встретить своих учеников, - отчитались в региональном МЧС России, сотрудники которого даже объявили спецоперацию «Школа». - Подготовка к новому учебному году вступила в завершающую фазу. С 25 июня по конец августа инспекторы Госпожнадзора проводили проверки безопасности, они завершены, но профилактическая операция продолжится вплоть до 10 сентября.

Спасатели, сотрудники Росгвардии побывали абсолютно во всех зданиях школ, осмотрели сигнализации, системы оповещения, состояние путей эвакуации и выходов.

- Была проведена проверка знаний коллективов о порядке действий при пожаре и умение обеспечить быструю и безопасную эвакуацию, - добавляют в службе спасения. - Инспекторы провели инструктажи о мерах пожарной безопасности, показали порядок использования огнетушителей, в обязательном порядке проверили подачу сигнала о возникновении пожара на пульты подразделений пожарной охраны.

КОНКРЕТНО

Средний букет, состоящий из роз и хризантем, выйдет ориентировочно на 400-500 рублей. Роза местная - 30-40 рублей, голландская - от 120 до 300 рублей. Стоимость гвоздики и хризантемы - от 50 рублей, а вот лилия значительно дороже - от 250 рублей за ветку. Фетр (упаковочная бумага) - 50 - 100 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Запрет на продажу алкоголя перенесен на 3 сентября

Несмотря на то, что большинство торжественных линеек в школах донского региона пройдут в субботу, 1 сентября, запрет на продажу алкоголя объявляется 3 сентября. Дело в том, что в областном законе указано, что в случае если 1 сентября приходится на выходной день, то вводится запрет продажи на следующий рабочий день. Вот такой казус.