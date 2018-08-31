2018-08-31T10:46:52+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону во всех школах будут работать камеры наблюдения

Надзорные ведомства сообщили о готовности учебных учреждений
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Завтра, 1 сентября, в большинстве школ пройдут торжественные линейкиЗавтра, 1 сентября, в большинстве школ пройдут торжественные линейкиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Вот и лето прошло! 1 сентября - начало нового учебного года для большинства ростовских школьников, учителей и преподавателей. За парты сядут тысячи учеников. А готовность школ уже проверили контролирующие организации. За месяц до начала учебного года учреждения посетили представители надзорных ведомств. Тщательно изучали столовые, камеры наблюдения, наличие сигнализаций и соответствие требованиям безопасности.

- К началу нового учебного года все 273 функционирующие образовательные организации города оборудованы кнопкой тревожной сигнализации, - сообщила и.о. начальника управления образования Ольга Рябышева. - Кроме того, все образовательные учреждения имеют актуализированные в 2017 году паспорта антитеррористической защищенности.

Все школы Ростова-на-Дону оснащены камерами видеонаблюдения, усилены меры и контроль по организации и соблюдению пропускного режима.

- Школы Ростова-на-Дону готовы встретить своих учеников, - отчитались в региональном МЧС России, сотрудники которого даже объявили спецоперацию «Школа». - Подготовка к новому учебному году вступила в завершающую фазу. С 25 июня по конец августа инспекторы Госпожнадзора проводили проверки безопасности, они завершены, но профилактическая операция продолжится вплоть до 10 сентября.

Спасатели, сотрудники Росгвардии побывали абсолютно во всех зданиях школ, осмотрели сигнализации, системы оповещения, состояние путей эвакуации и выходов.

- Была проведена проверка знаний коллективов о порядке действий при пожаре и умение обеспечить быструю и безопасную эвакуацию, - добавляют в службе спасения. - Инспекторы провели инструктажи о мерах пожарной безопасности, показали порядок использования огнетушителей, в обязательном порядке проверили подачу сигнала о возникновении пожара на пульты подразделений пожарной охраны.

КОНКРЕТНО

Средний букет, состоящий из роз и хризантем, выйдет ориентировочно на 400-500 рублей. Роза местная - 30-40 рублей, голландская - от 120 до 300 рублей. Стоимость гвоздики и хризантемы - от 50 рублей, а вот лилия значительно дороже - от 250 рублей за ветку. Фетр (упаковочная бумага) - 50 - 100 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Запрет на продажу алкоголя перенесен на 3 сентября

Несмотря на то, что большинство торжественных линеек в школах донского региона пройдут в субботу, 1 сентября, запрет на продажу алкоголя объявляется 3 сентября. Дело в том, что в областном законе указано, что в случае если 1 сентября приходится на выходной день, то вводится запрет продажи на следующий рабочий день. Вот такой казус.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция "КП" по Волге: «Либерал» и «ватник» в лодке, не считая «хипстера»
Журналисты «Комсомолки» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов завершили рискованный поход на резиновой лодке по всей Волге - от истока до самого Каспийского моря. И подвели итог [фото]
Новости 24
В Ростове-на-Дону загоревшуюся после аварии машину тушили пивом
Иранский полузащитник "Ростова" перешел в "Рединг"
В Ростове-на-Дону автомобиль вылетел с дороги и сбил девушку-пешехода
В Ростовской области вступил в силу приговор экс-полицейскому, который застрелил супругу и ранил тестя
В Ростове-на-Дону 32-летний житель Адыгеи получил четыре года колонии за репост в соцсети
Виновником крупного ландшафтного пожара в Новочеркасске оказался приезжий, не потушивший костер после шашлыков
Пьяная жительница Магадана нокаутировала полицейского на ж/д вокзале в Ростове-на-Дону
Все школы и детсады Ростова-на-Дону оборудованы антитеррористическими «тревожными кнопками»
В Ростове-на-Дону установят звезду заслуженному учителю Эмилию Мазину
В мэрии Ростова-на-Дону заявили, что облправительство переедет в высотку в новом микрорайоне на месте старого аэропорта
Отключения света в Ростове-на-Дону 31 августа 2018: кто останется без электричества
Подборка специальных предложений от «Уральских авиалиний»
Три человека погибли в аварии с мотоциклом в Ростове-на-Дону
Шатающийся фонарный столб в центре Ростова-на-Дону угрожает упасть на голову прохожему
В Ростовской области приостановили продажу опасного обезболивающего
Под Ростовом-на-Дону фура протаранила иномарку с катером на прицепе
Бердыев высказался о "Ростове" Карпина
Старт грибного сезона: на больничных койках с отравлениями очутились три человека
В Ростовской области система «112» полностью запущена в эксплуатацию
В Ростовском зоопарке родился малыш гуанако
В Ростове-на-Дону ограничат движение на Ворошиловском проспекте до 2019 года
Донской парламент: благодаря принятым ранее решениям экономика Ростовской области в плюсе
В Ростове-на-Дону перекрыли Пушкинскую из-за чемодана
Футболист "Ростова" Аяз Гулиев сменил имидж
В центре Ростова-на-Дону автоинспекторы демонтировали незаконные парковочные ограждения
Машинам запретят останавливаться на участке улицы Волкова в Ростове-на-Дону
Возобновилась подача воды в Азов, прекращенная из-за крупного пожара
Крупный пожар прервал хоккейный матч "Ростова"