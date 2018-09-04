Убийство 25-летней Марии Лыткиной: ростовский бизнесмен признался, что расправился с бывшей возлюбленной, устав от ревности жены

Убийство 25-летней Марии Лыткиной стало одним из громких преступлений этого года. Красавица исчезла среди бела дня. Администратор спа-салона выскочила на минутку с работы, чтобы забрать товар у курьера, и пропала. Коллеги и родные объявили ее поиск. Машу искали по всему городу, надеясь на лучшее.

По камерам отследили, что она подошла к Toyota RAV4 (без номеров), которая стояла во втором ряду на аварийке. Навстречу ей вышел мужчина в черном, что-то ей сказал, после чего он направился к водительскому месту, а девушка села на заднее сидение. Новенький RAV4 Adventure с тонированными стеклами поехал по Красноармейской в сторону Буденновского.

В то, что Мария могла "загулять" без всякого предупреждения, никто не поверил.

- Она скромный, обязательный и порядочный человечек, воспитана в строгости, всегда сообщала родным о своих планах, знала, что они будут сильно переживать, - рассказали коллеги. - Сама родом из Семикаракорска, но уже долгое время жила в Ростове.

Камеры зафиксировали машину, на которой уехала девушка. Фото: соцсети

Увы, но наихудшие подозрения подтвердились. Девушка погибла от рук мужчины, с которым когда-то мечтала иметь семью и общих детей, а он оказался женатым.

- По версии следствия, обвиняемый, действуя на почве личных неприязненных отношений, разработал план убийства женщины, подготовил нож, приобрел без регистрации сим-карту с абонентским номером, снял со своего автомобиля государственные регистрационные номера, - сообщили в СУ СК России по РО. - Прибыв к месту работы потерпевшей, он позвонил на ее мобильный телефон, представился курьером, и под надуманным предлогом, попросил выйти из офиса на улицу. Затем обвиняемый убедил потерпевшую сесть в автомашину, вывез в безлюдное место, где нанес 18 ножевых ударов в жизненно важные органы, от которых она скончалась.

Мария бросила возлюбленного, когда узнала о супруге и детях. Фото: соцсети

БРОСИЛА ВОЗЛЮБЛЕННОГО, УЗНАВ О ЖЕНЕ И ДЕТЯХ

«КП-Ростов» удалось узнать эксклюзивные подробности этого громкого преступления. Они расстались за полтора года до преступления.

Девушке было всего 25 лет. Фото: соцсети

- Когда Маша с ним встречалась, то подозревала, что он женат, так как хоть и оставался ночевать, но на праздники всегда уезжал под различными предлогами, - то родители заболели, то машина сломалась, - рассказала подруга погибшей. - Паспорт прятал. Для Маши, воспитанной в строгости, честной и прямой девушки, этот момент был важен.

Как-то она наткнулась в Интернете на фотографию, которая расставила все по местам. Ее возлюбленный женат. В семье растут двое детей. Девушка написала молодому человеку, потребовав объяснений, он молчал два дня, тогда Мария в сердцах отправила его жене их совместное фото. Реакция была мгновенной. Уже бывший возлюбленный объявился, стал обвинять в том, что она может разрушить его семью, уговаривая пойти на обман. Даже якобы сулил купить квартиру в Ростове, если она подтвердит, что они не знакомы. От денег и жилья девушка отказалась, но написала жене, что ее страница была взломана, а снимок, скорее всего, отправили хакеры.

Больше Мария с бывшим возлюбленным не встречалась, ничего знать о нем не хотела. Но разборки продолжались. Через несколько месяцев мужчина с супругой явился к Маше на работу, где та в очередной раз вынуждена была сказать, что "между ними ничего не было".

ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВИЛ НОЖ, РАЗДОБЫЛ СИМКУ И СНЯЛ НОМЕРА С КРОССОВЕРА

Судя по всему, жена не поверила, пригрозила разводом, а он решил, что во всем виновата бывшая любовница. Придумал целый план - выждал время, раздобыл нож, купил сим-карту с номером, с которой и позвонил Марии, представившись курьером.

Девушка не узнала его голос и согласилась выскочить на минутку с работы. Когда она подошла к машине и увидела бывшего парня, то хотела уйти, но он настоял на разговоре. Мария села в кроссовер, не обратив внимание, что красивый номер с цифрами «222» с иномарки почему-то снят. По дороге девушка успела написать подруге имя человека, с которым она уехала, добавив, мол, кажется намечается ссора.

- Он остановился у дороги «Большой Лог - Старочеркасская», - рассказал источник в правоохранительных органах. - Понимая последствия, целенаправленно ей нанес 18 ударов ножом в жизненно важные органы - грудь, шею и голову. После чего спрятал тело в овраг у дороги, присыпав песком. Почти там же выбросил нож.

Пока четыре дня шли поиски Марии, обвиняемый прятался. Но его нашли, уже зная о том самом последнем сообщении пропавшей девушки. Он показал, где спрятал тело. Поначалу утверждал, что Мария его шантажировала, требовала денег, якобы убийство совершил спонтанно, но как стало известно «КП-Ростов», в ходе расследования уголовного дела его слова не нашли подтверждения, ну и подозрения вызвали снятый номер с машины и звонки от имени курьера.

Подозреваемый выбросил нож, которым нанес смертельные ударыФото: СУ СК России по РО

Обвиняемый, кстати, признал свою вину. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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