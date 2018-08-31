Избирком Ростовской области получил бюллетени для голосования на выборах депутатов Законодательного собрания

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-31T16:40:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Да, это так и есть: все, с сегодняшнего дня, то есть с пятницы, 31 августа, избирательная кампания в донском регионе фактически уже вышла на финишную прямую: состоялась официальная передача бюллетеней для голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Ростовской области 6-го созыва, которые состоятся 9 сентября.

Всего членам облизбиркома от полиграфической организации были переданы порядка 6,5 млн бюллетеней. Региональное ведомство, в свою очередь, передало их тридцати окружным избирательным комиссиям.

И, наконец, следующий этап — доставка листов для голосования (которые, к слову, имеют статус документов конституционной важности, поскольку удостоверяют голос избирателя!) в территориальные комиссии, а оттуда — на участки для голосования.

Разумеется, в регионе предпринятые самые серьезные меры безопасности по обеспечению процесса передачи бюллетеней.

- Доставкой бюллетеней занимается спецсвязь, - отметил председатель Ростовского облизбиркома Андрей Буров. - С момента их поступления на избирательные участки полиция приступает к круглосуточному дежурству.

Все, как положено: избирательные документы переданы под роспись. Фото: пресс-служба ИК РО.

В Единый день голосования, напомним, в Ростовской области будет выбираться новый состав донского парламента.

Конкуренция, будет очень высокой — на шестьдесят депутатских мандатов в ЗС РО претендуют 665 кандидатов. По партийным спискам идут 535 кандидатов, плюс еще 130 — по одномандатным округам.

Политических партий, заявивших о своем намерении попасть в Заксобрание, всего восемь — но вот, что любопытно: если списки, как и следовало ожидать, выдвинули четыре парламентские партии («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР), а также три непарламентские - «Народный альянс», «Коммунисты России» и «Партия пенсионеров России», то одномандатники представлены только все теми же четырьмя парламентскими партиями плюс «Партией Роста», а самовыдвиженцев — только одиннадцать.

Член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий взаимодействие с Ростовской областью, высоко оценил степень готовности донского региона к предстоящему 9 сентября Единому дню голосования, подчеркнув, что организацией этого процесса занимается «команда, внутри которой нет противоречий, коллизий, способная верно решать поставленные задачи».