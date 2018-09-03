2018-09-03T15:50:36+03:00
Общество

"Девушка, я троих воспитала": третья жена Тарасова рассказала, почему не боится детских поликлиник

Поклонники посчитали во сколько новоиспеченной матери и ее звездному супругу будут обходиться услуги медиков
ГОШЕВ Игорь
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Молодая мать с радостью делится с подписчиками секретами материнства. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.Молодая мать с радостью делится с подписчиками секретами материнства. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.
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Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова - именно ее завистники называют причиной распада прежнего брака спортсмена с певицей и ведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой, активно рассказывает о том, как происходят первые месяцы ее материнства. В середине лета Анастасия родила дочь, которую назвали Миланой.

На этот раз красавица рассказала о клинике, в которой наблюдается их малышка. Анастасия поведала, что при выборе медучреждения сработал принцип сарафанного радио. Кроме того, для нее было важно расположение к дому, удобная парковка и чуткость медиков. А еще принцип «все включено», что поможет избежать лишних трат в будущем.

Однако поклонники тут же подсчитали, что стоимость такой услуги в клиниках стартует от 200 тысяч рублей год. И посоветовали молодой матери обратиться в обычное государственное медучреждение. Там, мол, и денег сэкономишь, и в очередях постоишь как все.

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А еще Тарасову-3 предупредили, что перед прививкой очень опасно посещать поликлиннику.

- Ребенок может заразиться, Вы даже знать об этом не будете, а потом действительно возникнут осложнения! - предупредила ее одна из опытных дам.

Однако Анастасия лихо остудила пыл Интернет-мам.

- Девушка, я троих воспитала, - написала она. - Бывало и так, что вирус пришел домой просто из неоткуда. Еще ни разу мои младшие не подхватили, слава Богу, ничего в поликлиниках. А в нашем городе (молодая мать, вероятно имела ввиду медучреждение небольшого городка Сальск Ростовской области, - прим. автр.) они не могут сравниться с данной клиникой.

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Спасибо тебе за все
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- В смысле «троих воспитала»? - оживились поклонники.

Но знающие семью успокоили фанатов: красавица-модель говорила о двух младших сестрах и братике, с которыми нянчилась еще живя в городской глубинке.

К слову, однажды третья жена Тарасова разоткровенничалась и рассказала, как меняла сестричкам памперсы, пеленала и ночами укладывала спать, прыгая на фитболе. Сейчас же ее братик уже пошел в третий класс, а самой младшей сестре - всего шесть лет.

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Таланты Насти развивали с детства - она окончила музыкальную школу по классу: хореография, вокал, хор и фортепиано.Участвовала в разных конкурсах - не только красоты, а еще и краеведческом, литературном, вокальном, хореографическом.

- С самого детства дочь была общительным ребенком. Очень любила выступать - танцевала и пела. Собирала всех соседей и развлекала их, - поделилась в одном из интервью мама модели - Виктория Владимировна. - Звездочку мы в ней увидели сразу. И учителя это тоже замечали. Краснеть за нее в школе точно не приходилось. В ней есть бойцовский дух, и трудностей она не боится. (подробности)

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«Комсомолка» нашла неизвестные фото соперницы Ольги Бузовой

Фото того самого выступления нам предоставили в «Имидж-Центр» - модельном агентстве, которое фактически дало Анастасии путевку в светскую жизнь. Тогда девушку нашли на провинциальном конкурсе красоты в маленьком степном Сальске. Там она выросла в многодетной семье - у нее есть две сестрички и братик. Мама работала психологом-педагогом в местном детском саду, отец - предприниматель. (подробности)

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