2018-09-03T16:45:17+03:00
Общество

День города Азова 8 сентября 2018 года: программа мероприятий, праздничный салют

Жители будут отмечать день города Азова 8 сентября 2018 года
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Азове пройдут праздничные мероприятия в честь 951-го дня рожденияВ Азове пройдут праздничные мероприятия в честь 951-го дня рожденияФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Азове день города будут отмечать 8 сентября. Не юбилей, его праздновали в прошлом году, но отмечать 951-ю годовщину планируют широко.

- Программа включает культурные, спортивные, познавательные мероприятия, выставки, конкурсы, торжественное открытие спортивного комплекса имени Эдуарда Лакомова, - пояснили в пресс-службе администрации города. - Торжества растянутся более чем на неделю и продлятся с 1 по 9 сентября, но основные мероприятия пройдут в субботу, 8 числа.

ВНИМАНИЕ

Программа празднования Дня города Азова 8 сентября

В течение дня: выставка произведений декоративно-прикладного искусства - Петровский бульвар.

Праздничные концерты творческих коллективов ГДК г. Азова - Площадь перед ГДК, городской парк, площадь у памятника А.С. Пушкину, микрорайоны города.

С 08:00 - Праздничная сельскохозяйственная ярмарка «выходного дня» - ул. Привокзальная 10 «Б».

С 09:30 - Массовый забег - от администрации г. Азова до площади перед ГДК.

С 10:00 - Праздничная торговля сувенирной продукцией, выставка изделий народных промыслов - Петровский бульвар, Петровская площадь.

С 10:00 - Соревнования по пляжному волейболу - Городской пляж.

С 10:00 - Соревнования по стритболу - Площадка ДЮСШ №1.

С 10:00 - Соревнования по гребле на байдарках и каноэ - р.Азовка.

10:00 -14:00 - Литературный бульвар на Петровском «Наш город празднуетрожденье!» - Петровский бульвар, площадка перед библиотекой им. Н. К. Крупской.

10:00 – 17:00 - Планетарий музея. Демонстрация фильмов в формате сферического кино - Азовский музей-заповедник.

10:00 – 17:00 - Проведение экскурсий по музею и его объектам - Азовский музей-заповедник.

С 10:30 - Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» - Площадь ГДК.

10:30 - Подведение итогов Фотоконкурса «#Азоввмоемсердце» - Площадь ГДК.

11:00 - Церемония торжественного открытия «Спортивного комплекса им. Э.П. Лакомова» - Петровский бульвар 46 А.

11:00 - Выставка работ учащихся Детской художественной школы - Петровский бульвар.

12:00 – 18:00 - Детская познавательная интерактивная программа «В гостях у сказки» - Азовский музей-заповедник.

16:00 – 18:00 - Детский казачий фольклорный праздник «Казачьему роду нет переводу» - Городской парк «Жемчужина Азова».

18:30 - Праздничное шествие участников фестиваля «Содружество», творческих коллективов города, спортсменов, молодежи - От ГДК по Петровскому бульвару до Петровской площади.

19:00 - Торжественное закрытие XVIII Международного фестиваля народного творчества «Содружество» - Петровская площадь, праздничная сцена.

20:00 - Гала-концерт, посвящённый 951-й годовщине со дня основания Азова «Азов – жемчужина Донского края» - Петровская площадь, праздничная сцена.

22-00 - Праздничный салют - Петровская площадь.

22:00 – 23:00 - Концертная программа - Петровская площадь, праздничная сцена.

8-9 сентября (11:00) - Первенство города Азова по парусному спорту - р. Азовка.

8-9 сентября (11:00) - Открытый городской турнир по шахматам «Кубок Надежды» - Шахматный клуб ДЮСШ №3.

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