«Она очень грязная женщина»: водитель из Ростова-на-Дону рассказал о «грязном белье» балерины Анастасии Волочковой

СЕГОДНЯ 19:50 2018-09-03T20:01:57+03:00

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Не так давно скандально известный личный водитель Анастасии Волочковой - он проработал у нее почти полтора года, Александр вышел на свободу после того, как балерина обвинила его в мошенничестве. Несколько месяцев он провел в СИЗО, после чего суд приговорил его к трем годам условно.

Детектор лжи лишь частично подтвердил слова экс-водителя звезды. Фото: стоп-кадр телеканал "Россия 1".

«ЭТА ЖЕНЩИНА - НАСТОЯЩАЯ САМКА БОГОМОЛА»

За это время журналистам стало известно, что мужчина - уроженец Ростовской области, но жил и работал в столице. Там же устроился на работу к заслуженной артистке РФ после того, как прогорел на финансовом рынке. В то время у него в аренде были машины такси ВИП-класса, на одной из них он и доставил популярную артистку из пункта А в пункт В. После - остался на нее работать.

Со временем карьера мужчины пошла вверх, он занимался и финансовыми вопросами звезды. Весной этого года после заявления Волочковой в правоохранительные органы, экс-водитель провел несколько месяцев за решеткой. А когда вышел на свободу, пришел на телевидение, где рассказал свое видение ситуации. По его версии, он отказал звезде в близости, и та ему отомстила.

- Процентов 70 денег она тратила на алкоголь, - рассказал в «Прямом эфире с Андреем Малаховым» мужчина. - Она действительно очень мало кушает, но много пьет… Она очень грязная женщина. Я отказал ей в интимной близости. А дальше произошло то, что она придумала и это уже был какой-то кошмар для моей семьи. Эта женщина настоящая самка богомола, она посадила мня в СИЗО. Она оскорбила мою семью.

Балерина обвинила своего экс-водителя в мошенничестве. Фото: стоп-кадр телеканал "Россия 1".

По словам водителя, балерина пользуется большой популярностью у мужчин. Но сам он попадать под чары белокурой красавицы не собирался.

- У нее есть мужчины, практически каждый день, - рассказал он. - За чем она ко мне прикопалась? Я не понимаю. Меня предупреждали: чтобы я никогда с ней не спал, так как через месяц-два те, с кем она спит из своего окружения - водители, танцоры и пр., просто перестают у нее работать.

Услышав такое, за коллегу по шоу-бизнесу попытался вступиться ведущий Андрей Малахов.

На что водитель ответил:

- Она себя везде показывает в том виде, в каком есть. Она - королева лицедейства. Она надела на себя корону, но она шутовская.

Александр проработал волителем известной балерины несколько лет. Фото: стоп-кадр телеканал "Россия 1".

ПРИДУМАЛ СМЕРТЬ МАТЕРИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВЫХОДНОЙ?

К слову сама балерина на передачу не пришла. Но в эфире прозвучали ее слова после того, как приговор экс-водителю был озвучен.

- Он признан виновным, - сообщила она, назвав его мошенником и вором. - Я всегда за правду. Мне было важно доказать вину человека. И то, что он сидел полгода в СИЗО, это важно. Условный срок ему дали, учитывая количество детей (мужчину признали виновным по статье 159 части второй «Мошенничество», совершенное со значительным ущербом. Максимальное наказание по ней - до пяти лет лишения свободы, - прим. автр.). Сам же он как табличка приклеился к моему имени.

Однако факт, который был озвучен во время передачи, привел в шок не только балерину , но и всю студию.

- Это было в пять утра, - рассказала Анастасия - Я прикорнула. Просыпаюсь и вижу - Саша плачет. Сказал: у него мама умерла. У меня в конверте были 205 тысяч рублей. И я ему сказала: «Ты возьми деньги». Он даже обещал предоставить документы - в том числе свидетельство о смерти. Писал смс, как у памятника собрались родственники и рыдают. И эти смс гораздо важнее тех, чем кто-кого хотел. Позже оказалось: его мама жива-здорова!

Супруга мужчины София также пришла на передачу. Фото: стоп-кадр телеканал "Россия 1".

Мужчина подтвердил, что историю про смерть матери он придумал, но то, что брал деньги у начальницы, так и не признал. В студии также появилась и та самая мать водителя, которую он не видел около двух лет, и его жена София. Первая просила, чтобы их семью поскорее оставили в покое. Вторая - также пыталась заступиться за супруга и рассказала, что легенда с похоронами была придумана после того, как ее мужа не отпускали с работы даже встретить Новый год в кругу семьи.

Своеобразные точки над i расставил детектор лжи. На вопрос «Действительно ли водитель воровал деньги у балерины?» мужчина ответил: «Нет». Но полиграф показал, что этот ответ был неправдой. Так же как и отрицательные ответы бывшего работника звезды на вопросы: «Ответил ли он ей на секс?», «Были ли они в одной постели?» и «Хотел ли он развестись с супругой?». Единственное, с чем согласился полиграф - в том, что, по мнению экс-водителя, проблемы с алкоголем у народной артистки балета присутствуют.