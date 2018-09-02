Сотрудник МЧС спас двухлетнего ребенка из смятой машины на трассе под Ростовом-на-Дону

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-02T13:28:32+03:00

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Под Ростовом-на-Дону сотрудник МЧС спас двухлетнего малыша, пострадавшего при ДТП. Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 августа. Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Новочеркасса Калой Дарсигов встретил своих гостей в аэропорту Платов и возвращался с ними в город, когда увидел аварию на трассе.

- Перед нами, на расстоянии 500 метров, мчалась "шестерка". Она хотела обогнать "КамАЗ" с прицепом, но, получается, въехала прямо под прицеп и разбилась "всмятку". Мы тут же остановились рядом, - вспоминает спасатель.

Мужчина сразу вызвал на место экстренные службы и сам бросился на помощь пострадавшим. Двери "ВАЗа" оказались смяты, открыть их было невозможно. Калой достал из своего багажника молоток и разбил заднее стекло "шестерки".

- Впереди был молодой водитель, рядом с ним такого же возрата пассажир. А на заднем сидении - женщина и мальчик. Потом я узнал, что это мама и ребенок двух лет, - продолжает рассказ Даргисов. - У мальчика был разбит лоб, глубокая рана где-то сантиметров на десять. Я его достал, положил в свою машину и повез в больницу. Удалось довезти минут за семь. Только потом мы узнали, что в "шестерке" был еще второй малыш - грудной ребенок, двухмесячный. После удара он упал вниз и лежал где-то в ногах у матери, мы его сразу и не заметили.

После больницы Дарсигов вернулся на место происшествия со своим начальником Сергеем Мордвиненко. К этому моменту у покореженной машины уже работали спасатели и сотрудники скорой помощи. Все вместе они стали вытаскивать пострадавших из "шестерки".

- У водителя была перебита рука, женщину достали в очень тяжелом состоянии, мужчина-пассажир получил серьезную травму живота. Похоже, что он принял на себя основной удар. К сожалению, через пару минут после того, как его достали, он скончался.

После происшествия Даргисов поддерживает связь с врачами, которые борются за жизнь пострадавших. Сотрудник МЧС узнал, что спасенному им двухлетнему мальчику ничего не угрожает. Его перевели в Ростов, но ребенок находится в стабильном состоянии. Помогло то, что его очень быстро доставили в больницу с места ДТП. Мама и грудничек сейчас, правда, в тяжелом состоянии, они все еще находятся в реанимации в Новочеркасске.

- Это уже не первый подобный случай в моей жизни. Пришлось работать оперативно. У меня у самого жена и трое детей, так что просто не мог проехать мимо. Надо было спасать. Что смог - то сделал, - подытожил Даргисов. - Обидно за десятки других водителей, которые даже не остановились, хотя со стороны было понятно, что в машине пострадали люди.