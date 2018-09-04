Вылечить зубы в Ростове-на-Дону: без боли и с гарантией

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-04T11:12:13+03:00

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Времена, когда люди справедливо боялись похода к стоматологу, к счастью, остались позади. Но, к сожалению, статистика обращений за врачебной помощью так и остается печальной. Оказывается, более 95% случаев болезней зубов являются осложнениями кариеса и запоздалого похода в клинику. А если зуб вовремя не вылечить, то вероятно развитие пульпита, периодонтита и прочих неприятных последствий.

В то же время современная медицинская помощь в этой области достигла такого уровня, что пациент уже давно может не опасаться болевых ощущений в кресле у зубного врача. И во многом это завоевание прогресса произошло благодаря частной стоматологии, преимущества которой очевидны.

В первую очередь можно отметить повышенное качество предоставляемых услуг и комфорт для пациентов. Частые клиники заинтересованы в том, чтобы создавать лучшие условия. Например, это как правило предполагает более гибкую систему записи, возможность прийти на прием в выходные и праздничные дни, отсутствие очередей, доброжелательный персонал, квалифицированные врачебные кадры.

При этом вопрос о том, дорого ли лечить зубы в частных клиниках или нет, довольно условный. Потому что бесплатной медицины на сегодняшний день практически не существует. В муниципальной поликлинике все равно придется оплачивать дорогостоящие материалы для пломбирования, качественные и эффективные обезболивающие препараты, дополнительные услуги. Так что в лечение даже по полису обязательного медицинского страхования все равно придется вкладываться. Так уместна ли сомнительная экономия на своем здоровье, если можно получить качественную медицинскую помощь без боли и очередей? Что касается частных стоматологических клиник в Ростове-на-Дону, то ценовая политика таких медицинских центров довольно гибкая: есть системы скидок, проводятся акции, а, кроме того, лечение можно оплатить в рассрочку.

Одним из примеров такого синтеза современной медицины и социального подхода является стоматологическая клиника «Династия-С». Это медицинский центр, оказывающий весь спектр стоматологических услуг в г. Ростове-на-Дону. Клиника работает уже более 5 лет, и за это время сформировалась прекрасная команда высококвалифицированных специалистов в области современной стоматологии: терапевты, хирурги, ортодонты, ортопеды, зубные врачи и зубные техники. Главный врач Елена Скибинская является ведущим специалистом в терапевтической стоматологии и лечении корневых каналов зуба, за ее плечами большой опыт успешного ведения самых сложных случаев. Иными словами она - настоящий профи в лечении и реставрации зубов при их частичном разрушении.

Специалисты нашей клиники всегда отвечают за качество своей работы, именно таких профессионалов своего дела многие выбирают как семейных стоматологов, - подчеркивает директор стоматологической клиники «Династия С» Александр Скибинский. - Как результат - более 3 000 благодарных пациентов в год и 100% положительных отзывов о нашей работе.

Что же представляет собой современная стоматология? Безусловно, это сложное оборудование, новейшие технологии, продвинутые композитные материалы, но главное - опытные специалисты, которые умело всем этим пользуются. Стоматологи-профессионалы сегодня творят настоящие чудеса, восстанавливая природное здоровье и красоту улыбки. От пациентов требуется лишь самая малость: взвешенный выбор клиники, лечащего врача, ответственный подход к своему здоровью, своевременное обращение за медицинской помощью и качественная профилактика.

Современное лечение зубов невозможно без точной диагностики. В хорошей клинике для этого применяется метод компьютерной томографии, который позволяет за считанные секунды сделать несколько трехмерных снимков отдельного зуба и челюсти в целом. Причем лучевое воздействие на организм по сравнению с рентгеноскопией сведено до минимума. Поэтому компьютерная томография активно применяется в том числе в детской стоматологии.

«Династия-С» - это клиника с давними семейными династическими традициями. Главное ее отличие от многих других - превосходный результат за разумные деньги, гарантия на все услуги и абсолютно безболезненные манипуляции. Кстати, «Династия-С» специализируется на лечении заболеваний пародонта и каналов, то есть в первую очередь врачи ориентированы на сохранение родных зубов пациента. При лечении используются только сертифицированные материалы и оборудование, на все услуги действует гарантия, при оплате предоставляется беспроцентная рассрочка. Это действительно стоматология превосходного результата и честной цены!

Пациентам оказываются все виды стоматологических услуг, на прием здесь ждут как взрослых, так и детей. В клинике царит атмосфера спокойствия, гармонии и абсолютного доверия. Врачи не боятся брать на себя ответственность за результат. И как следствие в «Династии-С» стоматологов не боятся - им доверяют! А великолепная улыбка и хорошее настроение надолго становятся спутниками благодарных пациентов.

Стоматологический центр «Династия-С»

www.dinastia-s.ru

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 68/1.

Тел.: 322-04-02.

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