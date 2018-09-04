Жителя Ростовской области за подготовку теракта в торговом центре приговорили к 11 годам

СЕГОДНЯ 11:34 2018-09-04T11:42:25+03:00

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Процесс над 32-летним Максимом Мартыновым из Новочеркасска проходил в Северо-Кавказском военном окружном суде. Сам подсудимый свою вину признал, потому процесс был недолгим.

Согласно официальной версии, за пять лет до преступления Максим Мартынов сменил православную веру на ислам, переехал в съемную квартиру. Жилье арендовал не один, со знакомым (оба входили в организацию, которая является запрещенной на территории России). Они вместе решили организовать теракт. Выбрали торговый центр «Арбат», который находится в центре города, потому здесь всегда много людей.

Готовились тщательно, успели купить тротиловые шашки (общий весь - 580 гр ), гранату и электродетонатор. Теракт запланировали на весну-лето 2017-го, но сотрудники службы безопасности вычислили их раньше, прежде чем они заложили взрывчатку.

Подельников судили не вместе, так как они изначально заняли разные позиции. Один согласился с официальной версией, признав вину и попросив рассматривать дело в особом порядке, другой утверждал, что его оговорили.

- Мартынову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в суде, где 4 сентября был оглашен приговор уроженцу поселка Персиановский.

Впереди процесс над его бывшим другом - Русланом Тамбиевом. Его также будет рассматривать Северо-Кавказский военный окружной суд.

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