2018-09-04T16:53:41+03:00
Общество

Букет раздора: поклонники обвинили Бузову в том, что она купила себе такие же цветы, как у жены Тарасова

Бывшая жена футболиста сделала такое же фото как и его нынешняя супруга
ГОШЕВ Игорь
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Нынешняя жена футболиста (слева) и экс-супруга сделали похожие фото. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой и Ольги БузовойНынешняя жена футболиста (слева) и экс-супруга сделали похожие фото. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой и Ольги Бузовой
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Вот уже несколько дней в Сети не утихают страсти по поводу фото, которое опубликовала в своем Инстаграм ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова. На снимке она позирует с огромным букетом нежных цветов. Все бы ничего, вот только хейтеры уличили Ольгу в плагиате - мол, она копирует стиль своей соперницы Анастасии из Ростова-на-Дону. Молодая модель несколько месяцев назад родила экс-мужу звезды дочку, которую назвали Миланой.

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«Цветы такие же как у жены Тарасова», «У Костенко раньше появилась такое фото с цветами» - появились сообщения под фото светской львицы.

- Бузова, этот букет-плагиат??? - написал один из подписчиков. - Ты никогда не переплюнешь миловидную и очень женственную Настюшу... Успокойся уже... Ей любящий супруг дарит, а ты сама себе покупаешь букеты... Постоянно пытаешься ужалить Анастасию, но Тарасов ее выбрал. Она настоящая и очень желанная им, а в тебе все больше и больше пошлости. Посмотри на себя со стороны - как ты себя уродуешь и физически, и морально... Отторжение...

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Неизвестно, что хотела сказать этим букетом сама Ольга. Но ее фото действительно появилось на странице лишь спустя четыре дня после снимка более удачливой соперницы. Хейтеры предполагают, что ее слава певицы с разбитым сердцем постепенно сходит на нет и нужен очередной повод для хайпа. Есть и такие варианты - звезда никак не может простить бывшему супругу измены или просто хочет позлить разлучницу - мол, мне такой же букет подарил. А возможно, это не более, чем простое совпадение.

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#Тарасовы
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На этот раз красавица рассказала о клинике, в которой наблюдается их малышка. Анастасия поведала, что при выборе медучреждения сработал принцип сарафанного радио. Кроме того, для нее было важно расположение к дому, удобная парковка и чуткость медиков. А еще принцип «все включено», что поможет избежать лишних трат в будущем.

Однако поклонники тут же подсчитали, что стоимость такой услуги в клиниках стартует от 200 тысяч рублей год. И посоветовали молодой матери обратиться в обычное государственное медучреждение. Там, мол, и денег сэкономишь, и в очередях постоишь как все. (подробности)

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- С самого детства дочь была общительным ребенком. Очень любила выступать - танцевала и пела. Собирала всех соседей и развлекала их, - поделилась в одном из интервью мама модели - Виктория Владимировна. - Звездочку мы в ней увидели сразу. И учителя это тоже замечали. Краснеть за нее в школе точно не приходилось. В ней есть бойцовский дух, и трудностей она не боится. (подробности)

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Фото того самого выступления нам предоставили в «Имидж-Центр» - модельном агентстве, которое фактически дало Анастасии путевку в светскую жизнь. Тогда девушку нашли на провинциальном конкурсе красоты в маленьком степном Сальске. Там она выросла в многодетной семье - у нее есть две сестрички и братик. Мама работала психологом-педагогом в местном детском саду, отец - предприниматель. (подробности)

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