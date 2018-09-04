Букет раздора: поклонники обвинили Бузову в том, что она купила себе такие же цветы, как у жены Тарасова

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-04T16:53:41+03:00

Бывшая жена футболиста сделала такое же фото как и его нынешняя супруга

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Вот уже несколько дней в Сети не утихают страсти по поводу фото, которое опубликовала в своем Инстаграм ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова. На снимке она позирует с огромным букетом нежных цветов. Все бы ничего, вот только хейтеры уличили Ольгу в плагиате - мол, она копирует стиль своей соперницы Анастасии из Ростова-на-Дону. Молодая модель несколько месяцев назад родила экс-мужу звезды дочку, которую назвали Миланой.

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«Цветы такие же как у жены Тарасова», «У Костенко раньше появилась такое фото с цветами» - появились сообщения под фото светской львицы.

- Бузова, этот букет-плагиат??? - написал один из подписчиков. - Ты никогда не переплюнешь миловидную и очень женственную Настюшу... Успокойся уже... Ей любящий супруг дарит, а ты сама себе покупаешь букеты... Постоянно пытаешься ужалить Анастасию, но Тарасов ее выбрал. Она настоящая и очень желанная им, а в тебе все больше и больше пошлости. Посмотри на себя со стороны - как ты себя уродуешь и физически, и морально... Отторжение...

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Неизвестно, что хотела сказать этим букетом сама Ольга. Но ее фото действительно появилось на странице лишь спустя четыре дня после снимка более удачливой соперницы. Хейтеры предполагают, что ее слава певицы с разбитым сердцем постепенно сходит на нет и нужен очередной повод для хайпа. Есть и такие варианты - звезда никак не может простить бывшему супругу измены или просто хочет позлить разлучницу - мол, мне такой же букет подарил. А возможно, это не более, чем простое совпадение.

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Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова - именно ее завистники называют причиной распада прежнего брака спортсмена с певицей и ведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой, активно рассказывает о том, как происходят первые месяцы ее материнства. В середине лета Анастасия родила дочь, которую назвали Миланой.

На этот раз красавица рассказала о клинике, в которой наблюдается их малышка. Анастасия поведала, что при выборе медучреждения сработал принцип сарафанного радио. Кроме того, для нее было важно расположение к дому, удобная парковка и чуткость медиков. А еще принцип «все включено», что поможет избежать лишних трат в будущем.

Однако поклонники тут же подсчитали, что стоимость такой услуги в клиниках стартует от 200 тысяч рублей год. И посоветовали молодой матери обратиться в обычное государственное медучреждение. Там, мол, и денег сэкономишь, и в очередях постоишь как все. (подробности)

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Таланты Насти развивали с детства - она окончила музыкальную школу по классу: хореография, вокал, хор и фортепиано.Участвовала в разных конкурсах - не только красоты, а еще и краеведческом, литературном, вокальном, хореографическом.

- С самого детства дочь была общительным ребенком. Очень любила выступать - танцевала и пела. Собирала всех соседей и развлекала их, - поделилась в одном из интервью мама модели - Виктория Владимировна. - Звездочку мы в ней увидели сразу. И учителя это тоже замечали. Краснеть за нее в школе точно не приходилось. В ней есть бойцовский дух, и трудностей она не боится. (подробности)

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