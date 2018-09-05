2018-09-05T17:03:52+03:00
Политика

Василий Голубев заявил о необходимости сохранения региональных льгот до выхода на пенсию

В четверг, 6 сентября, инициированный губернатором Ростовской области законопроект будет рассмотрен комитетом по соцполитике донского парламента
Александр СЕВЕРСКИЙ
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Предложения Василия Голубева будут рассмотрены в четверг, 6 сентября, за заседании парламентского комитета. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.Предложения Василия Голубева будут рассмотрены в четверг, 6 сентября, за заседании парламентского комитета. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес в Законодательное собрание региона проект нормативного акта о сохранении региональных льгот до выхода на пенсию. Уже в четверг, 6 сентября, он будет рассмотрен на заседании комитета по социальной политике донского парламента.

По мнению главы региона, есть явная необходимость принять соответствующие поправки в областные законы — причем, сделать это предстоит буквально на первом же заседании регионального Заксобрания нового созыва.

- Решение о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года затрагивает интересы целого ряда региональных льготников, - пояснил Василий Голубев. - А, по действующему областному законодательству, меры социальной поддержки им предоставляются уже после достижения пенсионного возраста. Речь идет о льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг, на проезд, зубопротезирование и пользование поликлиниками. Установлены они для ветеранов труда, в том числе ветеранов труда Ростовской области, а также для пенсионеров из числа педагогов, врачей и других работников социальной сферы в сельской местности.

Губернатор также предложил законодательно закрепить на региональном уровне возможность досрочного получения права на областные льготы в тех случаях, когда по новому законодательству пенсия будет назначаться человеку досрочно, даже до достижения 55-летнего или 60-летнего возраста (например, это касается пенсий по инвалидности). И воспользоваться льготами такие граждане смогут сразу после назначения пенсии.

Напомним, 19 июля Государственной Думой РФ в первом чтении был принят проект федерального закона, предусматривающий поэтапное повышение с 2019 года возраста выхода на пенсию. Затем состоялись широкое обсуждение поправок в этот законопроект.

А 29 августа со специальным телеобращением к россиянам выступил Президент России Владимир Путин, в котором глава государства четко разъяснил свою позицию по предложенному федеральным правительством изменению пенсионной системы.

В частности, он предложил снизить планку выхода на пенсию для женщин с 63 лет до 60, установить установить особую льготу для тех, кому предстояло выходить на пенсию по старому законодательству, в ближайшие два года, обеспечить дополнительные гарантии защиты интересов россиян старшего возраста на рынке труда, у также утвердить для граждан предпенсионного возраста спецпрограмму повышения квалификации и укрепить соцгарантии» для тех из них, кто решил уволиться по собственному желанию и еще не нашел новую работу.

Следует отметить, что в этом выступлении Путина нашли отражение в том числе и предложения по смягчению корректировки пенсионного законодательства, поступившие в Москву из Ростовской области.

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