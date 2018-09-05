Погибли администратор и горничная: В Ростове-на-Дону осудят директора строительной компании, по вине которого сгорела дотла гостиница Torn House

СЕГОДНЯ 22:15 2018-09-05T22:15:18+03:00

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Спустя год закончилось расследование громкого уголовного дела о пожаре в центре города. 21 сентября 2017-го среди бела дня вспыхнуло здание гостиницы Torn House. Пламя в считанные минуты охватило свечку, которая находится в двух шагах от городской мэрии и главной улицы города - Большой садовой.

Здание вспыхнуло, как спичка. Фото: паблик ВК Ростов-Главный

Главным подозреваемым стал директор фирмы «Строительная компания Альпстрой». Именно эту компанию наняли для строительства бизнес-отеля. Следователи установили, что застройщик решил сэкономить деньги на расходные материалы, а потому закупил для отделки фасада несертифицированные материалы - сильно горючие композитные панели для обшивки, которые запрещены при строительстве общественных зданий. Также была нарушена технология строительства фасада, а именно не были смонтированы так называемые пожарные отсечки, которые призваны отсечь пламя, не дать ему распространиться вверх.

Припаркованные рядом машины сгорели дотла. Фото: паблик ВК "Ростов-главный"

В качестве свидетелей и потерпевших было опрошено более 135 человек, проведено свыше 60 осмотров места происшествия, обысков, выемок. Назначено и проведено более 30 судебных экспертиз. Материалы уголовного дела уместились в 25 томов.

Отель сгорел дотла в считанные часы. Фото: Паблик ВК "Ростов-Главный"

По крупицам удалось восстановить картину произошедшего. Пожар начался в номере №5 у окна, выходящего на переулок Семашко. Тут же полыхнула штора, которую ветром вынесло из номера. Занавеска зацепилась за фасад здания отеля и уже через несколько минут огонь охватил гостиницу целиком. Персонал и постояльцы в панике бросились бежать наружу, двое даже выпрыгнули из окон второго эажа, переломав руки и ноги. Угарным газом отравились администратор и горничная отеля, они скончались на месте происшествия. Сгорели также 10 автомобилей, припаркованных неподалеку.

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ростовской области направил в дело в суд. Директор строительной фирмы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

СПРАВКА "КП"

Европейский отель в самом сердце города

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