2018-09-06T11:08:15+03:00
Спорт

Россия - Чехия 10 сентября 2018: программа мероприятий

10 сентября на "Ростов-Арене" состоится товарищеский матч Россия - Чехия
Максим КАДАЕВ
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото: РФСГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото: РФС
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Россия - Чехия 10 сентября 2018: программа мероприятий, представленная Российским футбольным союзом в рамках акции "Team Russia в городе!", очень насыщенная. Начало товарищеского матча запланировано на 19:00, а уже за два часа до начала встречи площадь перед стадионом "Ростов-Арена" начнет свою работу. Болельщики смогут попробовать блюда чешской кухни, послушать выступления артистов, посоревноваться во флетбол и киккер, сделать модную прическу в барбер-шопе и принять участие в пенном шоу перед сценой. Для детей будет организованы уроки по гончарному искусству и чеканке монет.

- Мы продолжаем начатую перед Чемпионатом мира-2018 работу по популяризации бренда сборной России в различных сегментах общества, - отметил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев. - Стратегия match-day активностей - передовая маркетинговая практика по повышению лояльности болельщиков за счет создания дополнительных зон развлечения и комфорта. Опыт для нас первый и очень надеемся, что он придется по вкусу поклонникам национальной команды. Поэтому, со своей стороны, приглашаю всех на "Ростов Арену" пораньше - программа будет очень интересной и насыщенной. Особенно должно понравиться детям и их родителям.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД СТАДИОНОМ

17:00 – 19:00 Работа зоны шатров с фудкортом

17:00 – 19:00 Работа фотозоны с инстапринтером

17:00 – 19:00 Зона развлекательной активности «Кикерфутбола» (настольные игры)

Соревнования по киккеру - эмоциональная и увлекательная забава Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Соревнования по киккеру - эмоциональная и увлекательная забаваФото: Пресс-служба ФК "Ростов"

17:00 – 19:00 Зона развлекательной активности «Флэтбол»

17:00 – 19:00 Работа мастеров барбер-шопа

17:00 – 19:00 Зона развлекательной активности «Футбольный бильярд»

Аквагрим для детей Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Аквагрим для детейФото: Пресс-служба ФК "Ростов"

17:00 – 19:00 Работа аквагрима

17:00 – 19:00 Чеканка монет

17:00 – 19:00 Национальные забавы «Бои подушками на бревне»

17:00 – 19:00 Мастер-классы для детей по росписи футболок сборной России

17:00 – 19:00 Работа аниматоров-ходулистов

17:00 – 19:00 Работа аниматоров в национальных костюмах России и Чехии

17:00 – 19:00 Викторина

СЦЕНА

Болельщики получат возможность послушать песни модных групп Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Болельщики получат возможность послушать песни модных группФото: Пресс-служба ФК "Ростов"

17:00 – 17:20 Выступление музыкальной кавер-группы

17:20 – 17:30 Конкурсные активности с розыгрышами призов

17:30 – 17:50 Шоу «Пенная вечеринка»

17:50 – 18:00 Барабанный коллектив «Top Beat»

18:00 – 18:10 Конкурсные активности с розыгрышами призов от РФС

18:20 – 18:30 Шоу «Пенная вечеринка»

18:30 – 18:40 Танцевальный коллектив Cheеrlеаding team

18:40 – 18:50 Конкурсные активности с розыгрышами призов

18:50 – 19:00 Шоу «Пенная вечеринка»

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