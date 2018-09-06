Россия - Чехия 10 сентября 2018: программа мероприятий
Россия - Чехия 10 сентября 2018: программа мероприятий, представленная Российским футбольным союзом в рамках акции "Team Russia в городе!", очень насыщенная. Начало товарищеского матча запланировано на 19:00, а уже за два часа до начала встречи площадь перед стадионом "Ростов-Арена" начнет свою работу. Болельщики смогут попробовать блюда чешской кухни, послушать выступления артистов, посоревноваться во флетбол и киккер, сделать модную прическу в барбер-шопе и принять участие в пенном шоу перед сценой. Для детей будет организованы уроки по гончарному искусству и чеканке монет.
- Мы продолжаем начатую перед Чемпионатом мира-2018 работу по популяризации бренда сборной России в различных сегментах общества, - отметил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев. - Стратегия match-day активностей - передовая маркетинговая практика по повышению лояльности болельщиков за счет создания дополнительных зон развлечения и комфорта. Опыт для нас первый и очень надеемся, что он придется по вкусу поклонникам национальной команды. Поэтому, со своей стороны, приглашаю всех на "Ростов Арену" пораньше - программа будет очень интересной и насыщенной. Особенно должно понравиться детям и их родителям.
ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД СТАДИОНОМ
17:00 – 19:00 Работа зоны шатров с фудкортом
17:00 – 19:00 Работа фотозоны с инстапринтером
17:00 – 19:00 Зона развлекательной активности «Кикерфутбола» (настольные игры)
Соревнования по киккеру - эмоциональная и увлекательная забаваФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
17:00 – 19:00 Зона развлекательной активности «Флэтбол»
17:00 – 19:00 Работа мастеров барбер-шопа
17:00 – 19:00 Зона развлекательной активности «Футбольный бильярд»
Аквагрим для детейФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
17:00 – 19:00 Работа аквагрима
17:00 – 19:00 Чеканка монет
17:00 – 19:00 Национальные забавы «Бои подушками на бревне»
17:00 – 19:00 Мастер-классы для детей по росписи футболок сборной России
17:00 – 19:00 Работа аниматоров-ходулистов
17:00 – 19:00 Работа аниматоров в национальных костюмах России и Чехии
17:00 – 19:00 Викторина
СЦЕНА
Болельщики получат возможность послушать песни модных группФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
17:00 – 17:20 Выступление музыкальной кавер-группы
17:20 – 17:30 Конкурсные активности с розыгрышами призов
17:30 – 17:50 Шоу «Пенная вечеринка»
17:50 – 18:00 Барабанный коллектив «Top Beat»
18:00 – 18:10 Конкурсные активности с розыгрышами призов от РФС
18:20 – 18:30 Шоу «Пенная вечеринка»
18:30 – 18:40 Танцевальный коллектив Cheеrlеаding team
18:40 – 18:50 Конкурсные активности с розыгрышами призов
18:50 – 19:00 Шоу «Пенная вечеринка»
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