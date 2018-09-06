Могла за раз съесть торт: «Мiss Intercontinental» Валентина Расулова рассказала, как похудела на 14 килограммов

СЕГОДНЯ 14:10 2018-09-06T14:34:02+03:00

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В копилке ростовчанки Валентины Расуловой множество побед, в числе которых «Мiss Intercontinental». А на одном из конкурсов красоты модель вышла на подиум со сломанной ногой, превозмогая боль. Только по приезду домой она выяснила, что стало ее причиной. А еще красавица вошла в ТОП-10 финалисток конкурса «Мисс Россия». Сейчас на ее странице в Инстаграм множество красивых фото с разных уголков мира. Кроме того, девушка активно делится советами как следить за собой, а также выкладывает фото своих тренировок в зале. А на днях она рассказала поклонникам, что смогла похудеть на четырнадцать (!) килограммов.

У Валентины большой опыт в модельном бизнесе. Фото: страница ВКонтакте Валентины Расуловой.

- Я была всегда нормальной комплекции, в среднем вес не превышал 56-57 килограммов при росте 176 сантиметров, - рассказала красавица. - Всегда любила есть булочки, круассаны, пирожные.. Могла за раз съесть торт. Щеки, конечно же, прилагались и небольшой животик тоже.

Причиной посмотреть на себя критично стали отношения с молодым человеком.

- Начала ходить в зал, - продолжает Валентина. - Сначала это были групповые занятия, я втянулась и мне нравилось то, как начали меняться пропорции. Я даже перестала в огромных количествах есть сладкое. Но изменения давались мне сложно, на тот момент жила с родителями, и бабуля всегда пыталась откормить домашними хачапури, блинами и другими вкусняшками. Пока я серьезно не решилась поговорить с ней о том, что для меня важно быть в форме.

rasulova_valentina Давайте познакомимся поближе

Бабушка услышала внучку и даже старалась готовить для нее отдельно: например, запекала курицу вместо жарки на сливочном масле. Девушка перестала пить чай и кофе с тремя ложками сахара. Подружиться со спортом всерьез и надолго она решилась после победы в городском конкурсе «Мисс Ростов», когда готовилась представлять страну на «Мисс Россия».

- Но в том году я неожиданно резко стала весить 67 килограммов, и это был самый сложный период для меня, - вспоминает Валентина. - Я не могла понять, почему поправилась. Да ела десерты, но много занималась спортом. Какие только не пробовала диеты схемы питания в погоне за стройностью. Сейчас я с легкостью могу написать книгу: «Миллион и одна неработающая диета». Информации хватит тома на три. Даже в марафоне по снижению веса участвовала, где похудела на 2,5 кило.

В итоге, девушка догадалась пойти к врачу-эндокринологу.

- После сдачи анализов оказалось, что должна "спасибо" гормонам: медики обнаружили повышенный кортизол - гормон стресса, и пролактин, - вспоминает она. - Назначили лечение, но от таблеток постоянно тошнило, и сказать честно, так я и не допила их до конца. С условием правильного питания и тренек вес снизился только на два килограмма. После я пробыла 1,5 месяца в Европе. Ела много рыбы, авокадо, броколли и шпината. Калории особо не считала, следила именно за количеством белка. А еще по совету врача попробовала в Монако походить в криокамеру - комнату, в которой -131 градус. Принцип работы таков: ты заходишь в морозилку, на полторы минуты, тело думает что ты умираешь. И после активизируется внутренняя защита организма. Все метаболические процессы начинают запускаться в активном режиме. Гормоны после стали в порядке. И вес начал уходить.

При этом трижды в неделю Валентина посещала зал, а еще приняла себя такой, какая есть.

- Меня любили пухленькой, за мой внутренний мир, и это дало мне расслабление, - призналась красавица. Уже через два месяца удалось похудеть до 53 килограммов. Даже не верилось! Но в зеркале я этого не замечала, мне казалось будто надо больше работать. Пока меня мой близкий человек не одернул и сказал, что я уже перестаралась.

После этого красавица перестала себя ограничивать в некоторых слабостях, съедая раз в неделю по десерту.

- Теперь мой вес почти 55 килограммов и я очень рада! - признается она. - Занимаюсь спортом ради энергии. Я не ем в таких количествах сладкое. Умею готовить сырники без муки и сахара. Главное - желание! Не надо вставать на весы каждый день и стараться сделать все быстро! Помните, вы у себя одна. Сдавайте анализы, пейте витамины. Питайтесь так, чтобы в первую очередь быть здоровой. И твое тело скажет тебе спасибо.

rasulova_valentina Итальянская диета с последствиями

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